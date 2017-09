Silvia no pierde la esperanza de volver a ver a "Fanny"

Torreón, Méx.- A traves de su Red Social personal, la mamá de "Fanny" y ahora líder del Grupo Víctimas por sus Derechos en Acción (vida), publicó un emotivo mensaje dirigido a su hija, desaparecida el 5 de noviembre del 2004.

Grupo Vida/ El Siglo de Torreón

"Hoy cumples años enana y no puedo abrazarte y decirte cuanto te amo. En casa es un día de silencio y de no comentar nada. Es saber que no estás y que no queremos ver a nadie de la familia, pues nos recuerda aún más que faltas. Te seguiremos buscando día a día hasta encontrarte".

Y agrega: "Por favor si alguien sabe algo de Silvia Stephanie Sánchez Viesca- Ortiz marque al 87-12-05-40-06. Anónimo, confidencial, hay recompensa. Dios Padre en ti confiamos".



Dentro de la publicación añadió una foto galería y mensajes como: "Hoy es tu cumpleaños y la verdad no sé qué hacer, he sido lo más fuerte que he podido, trato de ya no llorar pues eso consume el alma. Cada día me levanto pensando en qué debo de hacer por ti y todos los que hacen falta en casa, sabes me preocupo por todos.