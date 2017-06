No vine aquí a ponerle precio a mi hija: Papá de Valeria

Estado de México.- Edmundo Ranero, secretario de Movilidad del Estado de México, se reunió con los padres de Valeria, niña de 11 años violada y asesinada por un chofer de la Ruta 40 el pasado 9 de junio en Nezahualcóyotl, Estado de México.

De acuerdo con información presentada en el programa 10 En Punto, de la periodista Denise Maerker, Ranero se comprometió a transformar la ruta involucrada para que no se vuelvan a repetir situaciones de violencia.

El padre de Valeria habló con periodistas de Noticieros Televisa y declaró que "Si avanzamos en que en Nezahualcóyotl no vuelva a pasar, ya dimos un gran paso, por las posibles víctimas que pueda haber, creo que no es demasiado tarde".

Hace unos días, en el mismo noticiario, se informó que chóferes de la Ruta 40 indemnizarán a la familia de la víctima: "No vine aquí a ponerle precio a mi hija", dejó en claro el papá de la víctima.

Edmundo Ranero pidió apoyo a la ciudadanía para denunciar unidades de transporte público que no estén en buen estado: "Que nos avisen, que no se suban a unidades que están en malas condiciones"

HECHOS

Valeria, de 11 años, desapareció la tarde del jueves 8 de Junio, cuando su padre intentó protegerla de la lluvia y la subió a una combi para que llegara a su casa en la colonia Benito Juárez.

Pero la menor nunca llegó. En el trayecto fue violada y asesinada por el chofer. Su cuerpo fue encontrado en la combi.

Combi donde fue encontrada Valeria sin vida

"Que hagan algo (las autoridades), que lo de Valeria no se quede impune, que no se quede como un suceso más en Neza, que se haga con justicia, que se haga con respeto, porque mi hermana ya no está, pero puede que hoy otra niña sea otra vez ultrajada como lo fue ella, puede que haya otros padres que estén pasando por esto, como lo está haciendo su papá y mi familia", dijo Katia Aylin

Sus familiares denunciaron la negligencia del Ministerio Público que no actuó pronto para emitir la alerta Ámber.

“Estaban muy ocupados en su elección, estaban muy ocupados en sus votos y no hubo nadie que nos apoyara, que nos ayudara”, denunció la madre

MOMENTO EXACTO DE VALERIA SUBIENDO A LA COMBI

¿QUE PASÓ CON EL ASESINO DE VALERIA?

El cuerpo de José Octavio 'N' fue encontrado por uno de los imputados con quienes compartía la celda, quien se percató que tenía un lazo amarrado al cuello por lo que dio aviso al custodio de turno.

"El cuerpo se encontró en posición sedente en piso (sentado), con la cabeza inclinada hacia el lado izquierdo, con las piernas extendidas hacia el frente, localizado en una esquina en el área de investigación, en el Centro de Observación y Clasificación del Centro Preventivo de Nezahualcóyotl", indicó la FGJEM.

Asesino de Valeria

Alrededor del cuello del fallecido fue hallada una cuerda, que se ha podido establecer, era parte del material utilizado por los internos para habilitar tendederos; ésta, estaba atada a los barrotes de la ventana del área de investigación.