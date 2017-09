"Nos tratan como perros"; ciudadanos de Juchitán

Juchitán, Oaxaca.- Tras el devastador sismo de 8.2 grados de magnitud que se registró el pasado jueves 7 de septiembre, alrededor de las 23:43 horas de la noche, miles de personas quedaron afectadas al perder sus hogares, su ropa, comida y hasta incluso muchos se quedaron sin trabajo a causa de que los terribles derrumbes de varios locales y edificios.

A causa de los daños que ocasiono el sismo, tanto en Oaxaca como Chiapas, la ayuda no se ha hecho esperar y tanto los mexicanos como el gobierno, han tomado acciones para ayudar a los más afectados por el sismo al entregar víveres que puedan ayudar a sobrevivir a los mexicanos que no cuentan con un hogar.

El pasado sábado 9 de septiembre, ciudadanos de Juchitán estaban recibiendo víveres por parte de una camioneta llena de provisiones enviada presuntamente por el presidente de la meza directiva del Congreso de Oaxaca, Samuel Gurrión Matías, del Partido Revolucionario Internacional, según señalan los habitantes de Juchitán.

Las personas encargadas de entregar las provisiones a los afectados, aventaban las despensas mientras el vehículo seguía su curso, generando molestia entre los ciudadanos de Juchitan, quienes seguían a la camioneta atrás para poder recolectar algún vívere.

"No somos perros para aventárselo ahí en la cara de uno, están tirándolos, si quieren apoyar que ¡apoyen! lo que es derecho. Que pasaran por la calle Gómez cómo las casas se chin...cómo estamos sin agua sin luz ni nada y están aventando las despensas, no esta bien. Así no es justo, hay que reportarlo hasta allá arriba"; fueron las palabras de una ciudadana molesta y víctima del sismo de 8.2 grados.