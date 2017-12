Nuevamente descarrilan tren con carga de arroz en Veracruz

Veracruz.- Este domingo 17 de diciembre por la noche, un tren de carga fue descarrilado, este transportaba toneladas de arroz, de las cuales, muchas fueron robadas. El hecho fue provocado, los delincuentes destruyeron algunos tramos de la vía, no se sabe si con el motivo de que solo se detuviera o de volcarlo, como sucedió.

El maquinista se percató de los fallos que presentaba la vía en el tramo Vaquería- Puente Colorado, por lo cual rápidamente frenó, sin embargo, no fue suficiente para evitar el desastre. Tres tolvas volcadas fueron las primeras consecuencias. El tren no iba custodiado por elementos de seguridad, ya que en un anterior contrato con el Instituto de la Policía Auxiliar (IPAX) la compañía Ferrosur no pagó los salarios.

Red ferroviaria de México. Fuente: Portal de Ferromex

El atraco fue denunciado a las autoridades al momento, aún así, ninguna corporación de seguridad llegó a auxiliar y custodiar, lo que ocasionó que ademas de los asaltantes, personas de poblados cercanos asistieran al lugar a realizar el hurto de toneladas de granos de arroz.

Debido a lo anterior, queda suspendido el paso del tren, por el tramo Vaquería-Puente Colorado, que conecta con el sureste de México. El cese de actividades ha quedado sin fecha fija para el reinicio el trasnporte por la zona, aunque ya hay trabajadores de Ferrosur trabajando en la reparación de la vía.

A saber que: El domingo 10 de diciembre, en un tramo ferroviario a la altura de Acultzingo, una de las varias zonas serranas de Veracruz, cerca de los limites con Puebla. A diferencia de la ocasión actual, la Policía Auxiliar, Fuerza Civil y Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), acudieron a custodiar la zona.

Esa vez, partes de la vía y las traviesas (elementos transversales a la vía) estaban dañados y también 3 tolvas fueron volcadas por los daños. El tren pertenecía a la empresa Ferromex.

Es decir, en un lapso de 8 días dos trenes fueron descarrilados en Veracruz, ambos transportaban arroz. Este producto se ha visto perjudicado por los recientes negociaciones que ha tenido el gobierno federal. Ya que la Secretaría de Economía autorizó la importación de 150 mil toneladas de arroz sin arancel. Tailandia y Vietnam son los exportadores del producto.

OTRO CASO SIMILAR

México y EU combatirán trabajo infantil de sector agrícola

Ciudad de México.- La Secretaría del Trabajo y la embajada de Estados Unidos en México anunciaron hoy el lanzamiento del programa Campos de Esperanza, dirigido a fortalecer las acciones para combatir el trabajo infantil en el sector agrícola.

La Secretaría indicó en un comunicado que el programa incorporará acciones para apoyar a los inspectores federales en su función de vigilar el cumplimiento de los derechos laborales en el campo, así como prevenir y evitar el trabajo de niñas, niños y adolescentes.

El subsecretario de Previsión Social, Ignacio Rubí Salazar, explicó que la iniciativa promoverá tanto el cambio de comportamiento en las comunidades agrícolas migrantes como de los servicios de educación a menores de edad.

El proyecto está auspiciado por el Departamento del Trabajo de Estados Unidos e implementado por la organización no gubernamental World Vision.

Dichos objetivos buscan un México que en 2025 "pueda levantar la bandera blanca respecto del trabajo infantil".

Ignacio Rubí Salazar (izquierda) y subsecretario de Previsión Social. Foto: Archivo El Universal

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 2.48 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años trabajan. Es decir, el 8.41 por ciento de la población total de esa edad (29.4 millones), de los cuales 1.7 millones son hombres (69.8%) y 748 mil son mujeres (30.1%).

Más de 900 mil no asisten a la escuela por trabajo (36,9%); 2.2 millones trabajan en ocupaciones no permitidas (89.5%), de los que 887 mil 41 no cumplen con la edad mínima permitida (39.9%), y 1.3 millones realizan una actividad peligrosa (60%).

Los tres estados con mayor población de niñas, niños y adolescentes que trabajan son el Estado de México, con 286 mil 153 (11.55%); Jalisco, con 220 mil 116 (8.89%), y Puebla, con 208 mil 450 (8.41%).

A su vez, la directora nacional de World Vision, Silvia Novoa, detalló que las actividades se ejecutarán en localidades de los municipios de Acatlán de Pérez Figueroa y San Juan Bautista Tuxtepec, en Oaxaca; así como de Zongolica y Tezonapa, en Veracruz.

Perlita Muiruri, agregada laboral de la embajada de Estados Unidos en México, por su parte, señaló que la iniciativa- que estará operativa hasta octubre de 2020- trabaja con herramientas actualizadas y mejoradas para monitorear y hacer cumplir las leyes relacionadas con el trabajo infantil y agrícola.