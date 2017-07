Nuevo sistema de justicia libera a infractores: Chihuahua

Chihuaha, Chihuaha.- El 75 % de los menores sentenciados en Chihuahua acusados por homicidio, secuestro, extorsiones y otros delitos, obtuvieron libertad gracias al nuevo sistema de justicia penal.

"Hubo disminución en algunas penas y hubo menores requisitos. Menores requisitos para tener ciertos beneficios. De los que obtuvieron libertad, ¿se hizo algún análisis si había riesgo de reincidencia? No, el código permitía y finalmente las disposiciones eran claras", señaló el fiscal de Ejecución de Penas y Medidas Cautelares en Chihuahua, David Flores Carrete.

Pablo, como sugirió que se le nombre, es uno de los beneficiados del nuevo sistema de penal acusatorio que entró en vigor el 18 de junio del año pasado.

Tenía una sentencia de 10 años de prisión a causa del asesinato de sus padres, no obstante, la Reforma penal estableció que su pena máxima era de cinco años, por lo que su sentencia se redujo a la mitad.

Hace ocho meses fue puesto en libertad del Centro de Reinserción Social para Adolescentes Infractores de Ciudad Juárez. Tenía la edad de 15 años cuando cometió el homicidio.

"Cuando nosotros nos enteramos de todo eso de la ley y hasta salía en la tele, mirábamos a mucha gente que estaba protestando contra la ley y yo pensé que en realidad ellos tenían todo el derecho para hacerlo, porque en la ley se establece mucho la reparación del daño y todo eso, con una reparación de daño no creo que se pudiera reparar el daño que hicimos", comentó Pablo.

Actualmente vive en un albergue donde lava platos, ayuda en la cocina y se motiva a salir adelante. La estancia Tenda di Cristo, fundado por sacerdotes italianos comenzaron a brindar apoyos laborales y educativos a los jóvenes que acaban de salir del centro de reinsercion.

"Es claro que el apoyo es primordial. El 90 por ciento de los jóvenes que no tiene apoyo recae a lo mismo", dijo Davide Dalla, representante legal de Tenda di Cristo A. C., hoy solo quedan 109.

Pablo fue unos de los 332 jóvenes que obtuvieron el beneficio de la libertad sin importar el delito cometido. La reforma del sistema penal en México quitó varios delitos del catálogo del prisión preventiva y también redujo las penas.

El nuevo Sistema de Justicia estableció una sentencia máxima de 5 años para adolescentes de entre 16 y 17 años que cometan un delito. El caso de quiene tiene 14 y 15 años,solo pueden pasar 3 años en reclusión. Estas sanciones solo aplican a quienes cometn delitos graves.

El caso Jesús, quien ha sido recluido en 3 ocasiones, empezó a delinquir a los 15 años de edad. Lleva 3 años y medio preso por robo y secuestro. Su sentencia fue de 15 años, sin embargo, logró una reducción.

"A lo último me dieron 5 y medio porque me benefició otra ley de secuestradores, que a los menores la máxima que le podían dar era de 5 años, pero como tengo dos delitos, por uno me dieron 5 años y por el otro me dieron medio año, así quedó conmigo 5 años y medio. ¿Cuánto te falta para salir? Un año y medio, pero anda viendo la abogada si salgo en estos meses; anda metiendo unos beneficios", sostuvo Jesús, el menor infractor.

Chihuahua fue el primer estado en la república en implementar el nuevo sistema de justicia penal en el país; lo hizo en 2008. Dos años después aprobó la cadena perpetua la cual fue anulada con la entrada en vigor del Código Único de Procedimientos Penales, el año pasado.

El fiscal en ejecución de penas y medidas cautelares de Chihuahua se pronunica a favor de una reforma que considere un mayor número de delitos como parte de la prisión preventiva, ya sea para menores de edad o adolescentes.

Carpintería, deporte, herrería, trabajo de campo, granja y actividades escolares, son parte de las actividades de reinserción que implementan en el Centro para Menores Infractores de Ciudad Juárez.

El fiscal de ejecución de penas de Chihuahua señala que la reincidencia delictiva de los adolescentes es baja, sin embargo, admite que no hay número exacto porque la mayoría sale del Icersai siendo mayores de edad y si reinciden regresan, pero a las cárceles para adultos.

Para evitar la reincidencia, Pablo decidió no regresar a donde vivía en Ciudad Juárez, busca empezar una vida nueva y motivarse con sus actividades.

"El día que salió como que no sentí tantas ganas como debía haberlas tenido. Creo que sí es necesario eso de cambiar el entorno porque muchas veces eso, lo he visto con mis compañeros, muchas veces cuando vuelves al mismo lugar siempre vuelven a caer", concluyó Pablo, adolescente acusado de homicidio.

