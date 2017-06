Número de emergencia de Acuña vive problemática

Acuña, Coahuila.- En un completo descontrol se encuentran los números de emergencias ya que ciudadanos se quejan de la respuesta de elemento de Bomberos y Protección Civil, además de la deficiente atención proporcionada.

El número de emergencia 911 sigue operando en responsabilidad de la ciudad de Piedras Negras, desde donde contesta una operadora u operador y devuelve la llamada al departamento, pero con un reporte incompleto, el cual en ocasiones llega sin ubicación del lugar donde se encuentra la emergencia y en su mayoría de veces sin nombre de quien solicita el auxilio.

Una de las vecinas de la colonia Fundadores, Mónica Sarabia, vivió dicha problemática, cuando solicito auxilio en el momento que su pequeño se asfixiaba con un dulce, por un lapso de dos minutos, quien comenta, fueron eternos ante la desesperación, exigió a las autoridades poner atención especial ya que el descontrol que existe coloca en riesgo a quienes están en una situación de emergencia.

“He escuchado que el 911 no opera aquí porque no hay equipo ni quien lo opere, esto pone en riesgo aún más a quien ya lo está por alguna situación. No es posible que hasta para una emergencia dependamos de Piedras Negras”, asevero.