"Nunca aceptaremos pactar contra la delincuencia": Yunes

Veracruz, Veracruz.- En siete bolsas negras, con dos cuerpos destazados en su interior, una célula del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), según policías de la Fiscalía General del Estado, pidió al secretario de Seguridad Pública (SSP), Jaime Téllez, y al gobierno de Miguel Ángel Yunes “dejar de hacer p...”.

El mensaje, en cartulinas fluorescentes verde y naranja, fue dejado en la calle Iturbide en el puerto de Veracruz la madrugada del miércoles 21, justo afuera de donde Téllez Marie tiene su despacho de litigante y cuya oficina ocupó antes de trabajar en el gobierno de Yunes Linares.

Dos días después, cuerpos destazados en bolsas negras y con el mismo mensaje de amenaza a las corporaciones de la SSP y al propio titular Téllez siguieron apareciendo en municipios como Amatlán de los Reyes, Córdoba, Poza Rica y Emiliano Zapata.

Este reto y desafió de la delincuencia organizada a la administración que sucedió al priista Javier Duarte –hoy preso en un cuartel militar de Guatemala y aguardando su extradición a México- tuvo respuesta inmediata de parte del llamado “gobernador policía” en la tarde-noche del mismo miércoles 21.

“Sabemos quiénes son y vamos contra ellos. Nunca aceptaríamos pactar contra la delincuencia. No nos amedrentamos frente a una banda de delincuentes, no vamos a mentirle a los veracruzanos, ha sido una tarea difícil y compleja, nos estamos enfrentando a delincuentes de alta peligrosidad. No damos paso atrás en la lucha contra la delincuencia”, expresó Yunes en el cuartel militar de La Boticaria, acompañando de mandos navales, castrenses y su gabinete de procuración de justicia y seguridad.