Obama envía "fuerte abrazo a todos" en México tras sismo

ESTADOS UNIDOS.- Tras el fuerte sismo de 7.1 grados que esta tarde remeció México, el ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, expresó esta noche su apoyo y solidaridad con el pueblo y el gobierno mexicanos.

Tras el fuerte sismo de 7.1 grados que esta tarde remeció México, el ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, expresó esta noche su apoyo y solidaridad con el pueblo y el gobierno mexicanos. (Foto: Reforma)

"Esta noche pienso en nuestros vecinos en México y en todos nuestros amigos mexico-americanos", escribió el ex mandatario en su cuenta de Twitter y añadió en español "cuídense mucho y un fuerte abrazo para todos".

Thinking about our neighbors in Mexico and all our Mexican-American friends tonight. Cuidense mucho y un fuerte abrazo para todos.

Thinking about our neighbors in Mexico and all our Mexican-American friends tonight. Cuidense mucho y un fuerte abrazo para todos. — Barack Obama (@BarackObama) 20 de septiembre de 2017

El sismo, que ha dejado al menos 149 muertos, ha desencadenado una ola de solidaridad en la que líderes mundiales y jefes de Estado han expresado su apoyo a los afectados. El gobierno de México ha extendido su agradecimiento por todas las muestras de apoyo de la comunidad internacional.

El gobierno mexicano ha emitido una declaración emergencia para poder destinar todos los recursos posibles a las labores de rescate y limpieza tras el sismo. (Foto: @PresidenciaMX)

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) indicó que el temblor tuvo una magnitud de 7.1 grados y que el epicentro se ubicó a cinco kilómetros al noreste de la localidad de Raboso, en el estado de Puebla. El sismo, que tuvo 51 kilómetros de profundidad, se registró poco después de la una de la tarde hora local (18:14 GMT).

El gobierno mexicano ha emitido una declaración emergencia para poder destinar todos los recursos posibles a las labores de rescate y limpieza tras el sismo.

Información de El Universal

También te puede interesar