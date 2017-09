"Ojala que con esto abortes"; funcionario a su esposa

Chilpancingo.- El delegado de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional (Seplader) del Gobierno de Guerrero, Roberto Carlos “N”, fue denunciado por su pareja, Paloma “N”, por haberla golpeado, sin importarle sus siete meses de embarazo.

La víctima declara, que en estado de ebriedad su esposo llegó el pasado 26 de julio, al que fuera el domicilio donde vivían juntos, y con palabras altisonantes comenzó a golpearla, primero con empujones, luego la aventó a la cama, la golpeó con el cinturón, hasta que la tiró al piso y le pegó en distintas partes del cuerpo.

La agresión física duro largo rato, llegó al grado de decirle “ojalá que con esto abortes”, por el miedo y la amenaza, la señora Paloma, decidió llevar al caso ante las instancias encargadas de impartir justicia.

Cuando por fin, la mujer embarazada logró escapar del funcionario, acudió con los vecinos para pedirles ayuda, quienes de inmediato llamaron a la policía; sin embargo el agresor huyo del lugar.

La víctima debido a los golpes recibidos, los cuales le provocaron una amenaza de aborto, de acuerdo con lo que relató a un medio de comunicación de la Región de la Costa Chica, con sede en el municipio de Ometepec, y fue hasta después de superada esa crisis que acudió ante el Ministerio Público para proceder legalmente.

Mencionó que llevaban seis meses viviendo en unión libre con el funcionario en una casa que posee en el municipio de Marquelia, y en al menos tres ocasiones la había agredido físicamente, sin contar las veces que la agredió de manera verbal, lo cual era cotidiano.

La denuncia fue interpuesta ante la Agencia de Delitos Sexuales de la Agencia del Ministerio Público, con sede en Ometepec, donde abrió una carpeta de investigación en contra de Roberto Carlos “N” por el delito de Violencia Familiar.

Cabe mencionar que el Gobernador instruyó separarlo del cargo de inmediato y se proceda de acuerdo a derecho, debido a la agresión a su esposa.

La víctima de violencia familiar, se presentó a la primera audiencia el pasado 05 de agosto, en la cual inculpado fue vinculado a proceso; sin embargo, fue hasta ahora que decidió hacer el caso público, al manifestarle las autoridades que no se trata de un delito grave y que por lo tanto no puede ser detenido.

“Yo me decido a denunciar esto a los medios, a pesar de que ya transcurrió mes y medio de la agresión. El caso sigue; ayer se dio la judicialización y lo vincularon a proceso, aunque pues ya me dijeron que no lo van a detener porque no me mató, ni mató a mi beba”, dijo.