¡PRECAUCIÓN! Activan alerta sísmica en CDMX

Ciudad de México.- La tarde de hoy, alrededor de las 2:30 de la tarde (hora centro) se activaron las alertas sísmicas de la capital mexiquense, hasta el momento las autoridades no han dicho nada al respecto, sin embargo el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera comentó por medio de su twitter "Está temblando, se activa protocolo de revisión en la #CDMX".

Está temblando, se activa protocolo de revisión en la #CDMX #mm — Miguel Ángel Mancera (@ManceraMiguelMX) 25 de diciembre de 2017

Mientras tanto la pagina del Sismológico Nacional no carga, pero por medio de twiiter menciona que la magnitud del temblor fue de 5.0 Loc. 5 km al Este de Acapulco, con una latitud de 16.86 y Longitud de -99.85 Pf 26 km.

SISMO Magnitud 5.0 Loc 5 km al ESTE de ACAPULCO, GRO 25/12/17 14:23:10 Lat 16.86 Lon -99.85 Pf 26 km pic.twitter.com/3pLkPEU7Vo — Sismológico Nacional (@Tuxtla) 25 de diciembre de 2017

Por medio de redes sociales usuarios han dicho que no sintieron el temblor pero que si se asustaron por la alerta sísmica, mientras que otras personas dicen que si lo sintieron en la Colonia Pedregal, Santa Fe y Xochimilco.

Hasta el momento no se reportan daños, pero se le pide a la sociedad no perder la calma, hacer una mochila de rescate y estar alerta a lo que dicen las autoridades.

Un helicóptero de la SSP CDMX ya comenzó a realizar un recorrido aéreo para ver si hubo daños y dar ayuda donde se necesite.

¿QUE DEBE CONTENER UNA MOCHILA DE EMERGENCIA?

Accesorios que se consideran indispensables para enfrentar la situación de emergencia las primeras 72 horas, botiquín de primeros auxilios y su manual (descarga el manual de primeros auxilios), linterna de dínamo, silbato de emergencia, impermeables, bolsa de plástico resellable para portar documentos, gancho portallaves, Plan Familiar de Protección Civil

Alimentos no perecederos que deben renovarse con cierta periodicidad (descarga el instructivo de mochila).

¿QUÉ HACER DURANTE UN SISMO?

No corras, no grites, no empujes.

Sigue las instrucciones del personal responsable ante la emergencia.

Apaga cigarros o cualquier objeto que pueda causar un incendio.

Procura estar alejado de balcones, ventanas, lámparas, canceles etc. Y de lugares donde se pueda desprender algún objeto.

No uses elevadores ni escaleras.

En caso necesario protégete en el marco de una puerta, junto a una columna o debajo de un escritorio.

Si te encuentras en el exterior, dirígete a las zonas de seguridad preestablecidas.

Aléjate de ventanas, cables de luz y alta tensión.

Si te encuentras manejando, maneja serenamente y estaciónate en un lugar fuera de peligro (nunca debajo de puentes, pasos a desnivel o cables de alta tensión).

¿QUÉ HACER DESPUÉS DE UN SISMO?

En caso de haber quedado atrapado, conserve la calma y trate de comunicarse al exterior.

Cierra las llaves de agua y gas. Si percibes olor a gas, desconecta el interruptor de energía eléctrica.

No enciendas cerillos ni equipo que origine flama o aquellos artículos eléctricos que puedan producir chispa.

Usa el teléfono sólo para emergencias.

Efectúa una cuidadosa revisión de los daños en tu casa antes de entrar, si son graves, no entres. Si estás en tu trabajo o escuela y si se considera que es más seguro evacuar el edificio, habrá que hacerlo.

Mantente alejado de las áreas de desastre.