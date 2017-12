Padre de familia asesinada en Uruapan da su versión

Uruapan, Michoacán.- El pasado sábado, la noticia de que habían sido asesinados dos niños junto con su mamá causó indignación entre la ciudadanía. Las investigaciones continúan, sin que hasta el momento se tengan datos del móvil.

Los cuerpos de Marisela Aguilar Pérez, de 28 años, y de sus hijos Alejandro y Christian Mora Aguilar, de dos y ocho años, fueron encontrados la tarde del sábado asesinados con arma blanca, en la casa número 120 de la calle Albarino de la colonia Los Viñedos.

Las víctimas fueron atacadas con arma blanca.

Según las indagatorias, el padre de los niños y esposo de la joven dijo a las autoridades que él había salido ese día de su domicilio a las nueve de la mañana rumbo a su trabajo.

Por alguna razón que aún no se ha revelado por la secrecía del caso llegó más tarde de la hora de entrada a su centro laboral y hasta ese momento, para el empleado de una casa de empeño, las cosas marchaban con normalidad.

El padre de familia, del cual se omite su nombre por cuestiones de seguridad, regresó a su hogar cerca de las dos de la tarde y fue cuando encontró a su esposa e hijos sin vida.

Autoridades consideran aún hay elementos sin revelar, para no alertar a los responsables.

En la escena llamaba la atención que el cuerpo de la madre se encontraba tirado en el acceso a una de las habitaciones cercana al único baño de la vivienda, ubicada en la planta baja del multifamiliar. A unos cuantos metros, en uno de los sillones, estaban los cuerpos de Alejandro y Omar.

La Procuraduría General de Justicia local considera que “aún hay elementos que no pueden revelar, porque entre ellos se podría alertar al o responsables”. No obstante, se enfatiza que partir de que el señor se despidió de su familia por la mañana y el momento en el que se reportó a las autoridades el crimen, hay una laguna a la cual no han podido llegar aún los peritajes.

Para los criminalistas, en esta línea de tiempo puede estar el punto clave que los lleve al o los homicidas, pues en la vivienda no había desorden ni hacían falta pertenencias.







En otros hechos relacionados

Familia masacrada suplicó por las vidas de los menores

Defensa presenta audios de la familia atacada; juez desestima prueba por faltar sábana de llamadas

Morelos.- Del interior de la casa donde la Policía Morelos realizó un operativo contra supuestos integrantes del crimen organizado surgieron voces de súplica para pedir tiempo y vestir a niños, antes de salir con ellos para su rendición.

Lo anterior se escucha en los audios presentados por la defensa de siete detenidos, en la audiencia de Vinculación a Proceso el pasado sábado, para reforzar el uso excesivo de la fuerza y el multihomicidio, dijo el abogado Juan Manuel Cuéllar.

La carpeta de investigación cita que todo ocurrió la madrugada del jueves 30 de noviembre, en la vivienda número 238 de la calle Francisco I. Madero, colonia Rubén Jaramillo, de Temixco.



Los elementos de la Policía Morelos dispararon contra los moradores bajo el argumento de que repelieron un ataque a balazos; mataron a cuatro mujeres, un adolescente y una bebé de dos meses.

Son tres las llamadas telefónicas en las que se escucha la voz del adolescente Carlos “N” pedir en voz alta unos minutos, porque están cambiando a un niño. También se oye a una mujer, identificada como Brenda Elena, nuera de José Alberto Valdez Chapa, El Señor de la V, supuesto líder del Cártel del Sur, detenido durante ese operativo.

Lugar donde ocurrió la balacera.

Jesús Alberto Capella Ibarra, titular de la Comisión de Seguridad, afirmó que Valdez está implicado en el crimen de un agente de investigación de la Policía Morelos, ocurrido en diciembre de 2015.

“Digan que se van a entregar para que quede grabado”, se escucha al interlocutor identificado solamente como Pedro.

En otro momento del audio, Carlos le comenta al receptor: “Están de ma..ones que nos van a matar”.

A decir de la defensa, la llamada se realizó alrededor de las 03:40 horas del día 30 de noviembre cuando la casa de la familia Valdez fue allanada por policías portando armas de grueso calibre, para buscar a hombres con pistolas y personas privadas de la libertad, según una denuncia que recibieron.

Al final del audio Carlos le dice a su interlocutor que luego de varias ráfagas sobrevivieron “mi papá, Pelón, Justin, Vanesa, Brenda, Pichi, yo, mi papacito. Estamos bien, estamos bien”.

La juez de Control, Nancy Aguilar Tovar, desestimó la prueba de audio porque —dijo— la defensa no presentó los número de los teléfonos móviles y no identificó a los propietarios. Tampoco presentó la sábana de las llamadas de la compañía de telefonía celular.

La otra versión

El pasado 30 de noviembre, de acuerdo con el reporte oficial, los elementos de inteligencia fueron alertados sobre la presencia de presuntos criminales armados y a bordo de varias camionetas.

Al arribar al lugar, los sujetos corrieron al interior de la propiedad, los últimos que entraron fueron El Señor de la V y su hijo José Antonio.

El informe señala que uno de los policías tomó por el hombro a José Alberto, pero éste logró derribarlo al interior de la casa y por eso sus compañeros policías corrieron a su auxilio.



En ese momento los moradores de la casa dispararon contra los oficiales y ellos repelieron la agresión y se registró el intercambio a balazos.

Los oficiales ingresaron a la casa y antes de la puerta principal, hubo otro intercambio de disparos y tras varios minutos de enfrentamiento los presuntos criminales se rindieron.

La legisladora local Hortensia Figueroa, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, pidió ayer a la fiscalía morelense exija la intervención de la PGR y la CNDH ante la serie de contradicciones expuestas en el caso.

¡HORROR! Así quedó la familia asesinada en Temixco

Temixco, Morelos.- Fotografías sobre el caso de un enfrentamiento entre una familia de Temixco, Morelos y elementos policíacos, fueron filtradas y dadas a conocer por Imagen Noticias.

El enfrentamiento, donde murieron 6 personas entre ellas un bebé, se registró alrededor de las 03:00 de la mañana del 30 de noviembre en la colonia Rubén Jaramillo en el municipio antes mencionado.

Las fotografías que dio a conocer Ciro Gómez en su noticiero se puede observar cómo quedó el lugar luego del enfrentamiento.

Las imágenes muestran la forma en que quedaron los cuerpos de los cuatro adultos y dos menores, el fiscal de Morelos, Javier Pérez Duron confirmó la legitimidad de las fotografías la cual consideró como una "lamentable filtración del expediente de la investigación", así lo mencionó Ciro Gómez en su noticiero.

Fotos de lo que sucedió en #Temixco, el Gobierno alega fuego cruzado pero los cuerpos están abatidos en el baño y la bebita de 3 meses afuera... ¿que pasó realmente?

Según el fiscal en las imágenes se puede ver una pistola de grueso calibre que sí fue accionada cuando la puerta estaba cerrada, dispararon desde adentro por lo que la reacción de los elementos policíacos fue disparar sin saber quien estaba detrás de la puerta del baño, acción que justifica el fuego cruzado.

En las imágenes se pueden observar varias cuerpos tirados y manchas de sangre por todo el lugar.



Sin embargo, el fiscal explicó que las pruebas de radiozonato de sodio la cual sirve para saber si una persona disparó un arma de fuego salió negativa.

Ante eta situación el fiscal acepto que la Fiscalía está obligada a investigar el uso excesivo dela fuerza por parte de la Policía estatal.

#imágenesFuertes





Alberto Capella, el jefe de la policía estatal, pidió a la Secretaría de Gobernación que un organismo internacional de derechos humanos supervise la investigación de este caso.

Cabe destacar que las seis víctimas eran familiares de José Alberto Valdéz alias "EL señor de la B", el cual quedó libre el día de ayer, 05 de diciembre.

Entre las víctimas se encontraba la madre de José Alberto, su hermana, su prima, su sobrino de apenas 13 años, un bebé de dos meses y otra mujer de la cual se desconoce su parentesco.

La defensa de la familia menciona que las personas fallecidas cotaban con un tiro de gracia pero el fiscal rechazó esa versión. Con información de Radio Formula.

Recibimos estas fotografías de cómo quedó la escena del enfrentamiento en #Temixco, donde murieron 6 personas. Esto es lo que dice la @Fiscalia_Mor

