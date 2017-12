Padres de "calcetitas rojas" acusados de feminicidio

Estado de México.- La madre y el padrastro de la pequeña sepultada como "Angelita", y que fue llamada "la niña de las calcetitas rojas", fueron trasladados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl donde un juez determinará su situación jurídica por el delito de feminicidio.

La pareja fue detenida nueve meses después de que el cuerpo de la menor apareciera semidesnudo en la avenida Bordo Xochiaca y la calle Virgen del Camino, en la colonia El Sol, informaron voceros de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

El cuerpo de la niña de 4 años de edad, permaneció -nueve- meses en calidad de desconocida, sin que nadie reportara su desaparición o se presentara a buscarla, informó Dilcya García Espinoza de Los Monteros, fiscal Central de Delitos Vinculados a Violencia de Género de la FGJEM.

Luego de que se dio a conocer el rostro de la pequeña, la investigación de la Fiscalía mexiquense avanzó en ubicar a la madre y al padrastro, quienes vivían en Nezahualcóyotl

Este 27 de diciembre la FGJEM informó que agentes de Investigación cumplieron una orden de aprehensión por el delito de feminicidio, "en contra de un hombre y una mujer, quienes son investigados por la muerte de una menor de 4 años de edad".

El 18 de marzo de este año fue localizado el cuerpo de la pequeña en la avenida Bordo de Xochiaca, de la colonia El Sol, en el municipio de Nezahualcóyotl.

La pequeña presentaba diversas lesiones, como golpes en la cabeza y en el estómago, informó la fiscal en entrevista con EL UNIVERSAL.

La menor "no podía irse a la fosa común", por lo que fue sepultada por personal de la Fiscalía mexiquense en el panteón privado Parque Memorial, con el nombre de "Angelita", puesto en su lápida.

Con "elementos de prueba recabados y una vez que fue realizada una prueba de genética a la mujer detenida, fue posible determinar que ésta es la madre de la menor; con estos indicios el representante Social solicitó a un Juez librar una orden de aprehensión en contra de la mujer y su pareja sentimental, la cual fue otorgada y cumplimentada por agentes" informó la FGJEM.

ASESINATO DE CALCETITAS ROJAS

Las investigaciones revelaron que ambos golpearon a la menor hasta dejarla inconsciente por no avisar que quería ir al baño, al ver que su frágil y pequeño cuerpecito no respondía y que no tenía signos vitales decidieron deshacerte del cuerpo el cual lo arrojaron en el Bordo de Xochiaca.