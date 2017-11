Padres de los 43 con nueva jornada de movilizaciones

México.- Ante lo que consideran la falta de resultados en la investigación del caso Iguala, padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa anunciaron una nueva jornada de movilizaciones del 12 al 26 de diciembre próximo en Guerrero y en la Ciudad de México.

Padres de los 43. Foto: El Universal.



Tras reunirse por primera vez con el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, el abogado de los familiares, Vidulfo Rosales Sierra reprochó que no han habido más detenciones de presuntos implicados en el secuestro y desaparición de los estudiantes.



No hay ningún elemento de la policía municipal de Huitzuco y tampoco de la Policía Federal capturado, acusó Rosales Sierra al salir de la delegación de la PGR en la Ciudad de México.



"En la reunión no nos dieron ningún resultado, no tenemos ningún detenido ningún policía municipal de Huitzuco, ningún policía federal. No se nos informa nada respecto a la investigación y la responsabilidad del Ejército", acusó.

Foto: El Universal.



En entrevista, el abogado dijo que Elías Beltrán se comprometió a prorrogar la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Iguala, a través del Mecanismo de Seguimiento, próximo a vencer.



Asimismo, aseguró que Elías Beltrán prometió que la Oficina del caso Ayotzinapa, a cargo de Alfredo Higuera Bernal, no desaparecerá en lo que resta del sexenio y seguirá con las líneas de investigación para dar con el paradero de los normalistas.



“Queremos dejar constancia de ese compromiso, para que no vaya a ser que en el mes de junio del próximo año, ya no quieran seguir con la Oficina o quieran retractarse de las líneas de investigación”, indicó.

Foto: EFE.

EN OTRO HECHO

Padres de los 43 toman la caseta de Palo Blanco

Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos desde septiembre de 2014, tomaron la caseta de Palo Blanco, en la Autopista del Sol, como parte de la tercera jornada de lucha por la presentación con vida de sus familiares. Un grupo tomó la caseta de la vía y permitió el paso sin cobrar el peaje. Los papás mantuvieron tomado el espacio durante tres horas y lo liberaron a las 15:00 horas.

Foto: El Universal

Está acción fue la primera de la tercera jornada de lucha por la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos hace 38 meses en Iguala, según se ha documento, por criminales del grupo Guerreros Unidos y policías de Iguala, Cocula y Huitzuco.

En el anuncio, los padres de los normalistas denunciaron que no permitirán que el PRD postule al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero como candidato a diputado federal por el distrito 08 con sede en la Costa Chica.

Foto: El Universal

En los últimos días, en el sol azteca ha circulado la versión de que Aguirre Rivero puede ser el candidato a diputado federal por el Frente Ciudadano por México (FCM). Incluso el propio ex gobernador se manifestó al respecto: “Un político se retira hasta que se muere”. En la prensa local ha quedado registrado el incremento de su actividad política en Guerrero. El vocero de los padres, Felipe de la Cruz Sandoval, lamentó que el ex gobernador intente volver a la política sin que se le haya investigado y castigado por la desaparición de los 43 normalistas. “Mientras no haya verdad y justicia seremos una piedra en el zapato de Aguirre Rivero”, dijo.

Foto: El Universal

“Este día que iniciamos la jornada a 38 meses en búsqueda de la verdad y justicia, queremos decirle a la sociedad de Guerrero que Ángel Aguirre Rivero forma parte de este crimen, y es una pieza clave del paradero de los jóvenes”, aseguró. De la Cruz advirtió que si el INE le da el registro a Aguirre protestarán. Los padres anunciaron que el próximo miércoles se plantarán en la sede de la SRE para exigir que la PGR investigue las cuatro líneas que propuso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente.

