Secuestradores reciben el rescate pero el joven no aparece

Ecatepec, Méx.- El pasado 04 de septiembre, se cumplieron dos años que Diego Maximiliano fue secuestrado, por el cual se pagó el rescate, aun así tres plagiarios se encuentran detenidos, no hay ley que los obligue a decir dónde está su hijo, dio a conocer Verónica Rosas Valenzuela, madre de la víctima, quien aseguró que esos seres de maldad destruyeron su vida y asegura que su hijo está vivo.



El secuestro se realizó en el 2015, cuando Diego Maximiliano se encontraba estudiando la preparatoria, en el municipio de Coacalco, al salir de su domicilio ubicado en la colonia Llano de los Báez, de tal manera que se reuniría con unos amigos en las Americas, quien ya no regreso a su hogar.

Verónica, su madre, ha tenido que pasar dos largo año de martirio, al saber que se trato de un secuestro, cuyos delincuentes le exigieron un pago para entregárselo, y tras pagar el rescate, jamas apareció, por lo que inicio su búsqueda.

Madre de joven desaparecido en su búsqueda / Foto de Afondo México

Indicó que tras exigir a las autoridades ayuda, tanto el gobierno estatal como la PGJ, emitieron el volante para dar a conocer que se ofrecía una recompensa, esto con el objetivo de que alguna persona proporcionara datos para dar con el paradero de Diego, sin que hasta la fecha hayan tenido éxito.



Con el paso del tiempo y la investigación que realizó la Policía Federal, tres personas fueron detenidas, entre ellos un menor de edad, quien solo fue sentenciado a tres años seis meses, al declararse culpable del secuestro, sin embargo, dos plagiarios más aún están en proceso.

“En el caso del menor que está preso, no estoy de acuerdo con su sentencia, que fue hace más de un año, porque las autoridades no se dieron el tiempo de buscar un documento oficial, donde venga su edad, aparte sentencian a una persona que tiene tres nombres, no se sabe en realidad quien es esa persona y resulta que no puede tener una pena máxima, solo le redujeron la condena que debería de ser de cinco años, solo por declararse, pero a mí no me consta que sea menor de edad, entonces donde está la justicia y ley para Diego”, refirió.



Explicó, que las investigaciones son lentas y las diligencias cada vez más esporádicas, lo que lo hace muy frustrante y retrasa las averiguaciones para encontrarlo, porque no hay acciones inmediatas de búsqueda.

“He llorado, sigo sufriendo porque no sé nada de mi único hijo, es injusto que más bien los secuestradores tengan dinero para pagar buenos abogados, cuando deberían de incautarles todos sus bienes, destrozaron mi vida y la de toda mi familia, ellos, si ellos, son más protegidos por los Derechos Humanos que nosotros que somos víctimas de esos monstruos, y desgraciadamente no existe ley que obligue a los sujetos a que digan exactamente a donde está mi hijo, solo nos siguen lastimando, dando lugares falsos, y lo digo, sigo mi lucha, porque mi intuición de madre me dice que está vivo”, narró Verónica.

De tal manera que exige a las autoridades acciones para implementar la búsqueda inmediata en vida, porque insistió, supo por unas personas que conocen a los detenidos, que su hijo está vivo, por lo que recalcó quiere que se agilicen las investigaciones para encontrarlo.

Además hizo hincapié en que deben aprobar la ley de desaparición forzada, porque las autoridades deben analizar que estos casos van en aumento, sobre todo porque no tienen las herramientas necesarias para combatir a los grupos delictivos que existen, donde las estrategias para negociaciones por plagios que realizan, tampoco dan resultados.

“Mi dolor es terrible, hicimos todo lo que los secuestradores nos dijeron, ¿y qué pasó? recolectamos dinero de mucha gente que nos apoyó, pagamos, y no hemos sabido dónde está mí Diego, ¿por qué esos seres de maldad no dicen donde esta y no hay ley justa que los castigue para que no salgan nunca? ¿por qué mi vida es difícil? diariamente tengo que levantarme y ver que mi pequeño no está y tengo que encontrarlo”, platicó con las lágrimas en los ojos.

Recalcó que ha tocado las puertas del Secretario de Gobernación, Osorio Chong, y del gobernador del estado de México, Eruviel Ávila, sin tener respuestas positivas, por lo que ahora forma parte del Conjuntivo Uniendo Cristales Estado de México A.C, que está conformado por familiares de desaparecidos.

Comentó que en estos dos años se ha tenido que presentar ante autoridades que son insensibles al dolor por el que atraviesa todos los días, donde es un martirio visitar Semefos y ver cuerpos que encuentran, sin que las leyes cambien a favor de las víctimas, por lo que pide acción para localizarlo.

“Necesito a mi hijo, mi Diego tiene derecho a la vida, a la libertad y tiene derecho a que se haga justicia”, finalizó.

Con información de: Afondo

