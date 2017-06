Pasó de una hermosa fuente a un espantoso basurero

Valle de México.- Basura, grafittis, deficiencias, descuidos y deterioros es lo que se puede apreciar en la denominada Fuente de las Américas, ubicada en el Jardín Lineal, pese a que hasta 100 mil pesos mensuales son invertidos en mantenimiento del lugar por parte de las autoridades municipales.

Es el Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDAPAS) el encargado de dar mantenimiento a las fuentes, lo que a simple vista revela que hay un descuido.

"En las noches es cuando la gente viene a maltratar, realmente no le podemos echar toda la culpa al gobierno, es la gente la que no sabe cuidar cosas bonitas, vienen y tiran su basura, no les importa, y peor, no dejan que importe que el ayuntamiento tenga aquí a trabajadores arreglando cosas porque a los días ya volvieron a romper algo, a rayar, a arrancar, así es la gente y da tristeza", comentó Mónica, transeúnte.