Pena de muerte a feminicidas, pide mamá de Paulina Camargo

Puebla.- En una entrevista realizada por El Popular a María del Rocío del Carmen, madre de Paulina Camargo, joven que falleció a manos del novio, señala que se debe aplicar la pena de muerte para quienes cometen feminicidios pues son “entes” que no tienen conciencia del daño que provocan, lo hacen con alevosía y ventaja, además este es un acto que no tiene justificación.

La joven Paulina Camargo fue asesinada por su novio, el motivo fue por no querer hacerse cargo del embarazo de la joven de 19 años de edad.

“Los seres que ejecutan estos actos a seres inocentes merecen la muerte, son seres que no tiene ningún sentido que estén aquí, que esperamos de ellos, ahora, vamos a meterlos a la cárcel y cuál es el papel que van a hacer ahí, qué van a hacer, van a tener un programa de reinserción, esa persona le hizo daño moralmente, a una familia (…) qué es lo que va a hacer esa persona adentro, algo que haga un bien, y sino démosle una muerte digna”, recalcó Limón Maldonado en entrevista tras participar en la celebración eucarística en la catedral poblana.

En redes sociales recuerdan el caso de Paulina Camargo



Como el caso de Paulina Camargo q no se ha resuelto a pesar de haber consignado al culpable. Esa niña iba saliendo de consulta y no regresó — Pickle Gangster (@1zchel) 16 de septiembre de 2017

María del Rocío, recalcó que no hay excusa para matar a personas inocentes

“Queremos justificar, es que la mató porque salió tarde, la mató porque andaba vestida provocativa, la mató porque se metió con un casado, la mató porque estaba bien loca y tonta y se embarazó, no, no hay justificación”.

Hablando sobre el caso de su hija, considera que no se puede sólo hablar del objeto sin sentido, decir que el joven de 19 años de edad, José María "N", actuó de manera irresponsable ante un problema.

La forma en cómo actuó tiene un sentido mental, está mal, lo hacen con alevosía, muestra de ello son declaraciones como la de José María, que al ver a los elementos policiales dijo: "nunca la van a encontrar".

La señora Limón Maldonado, explicó que nunca había estado a favor de esta medida, (pena de muerte), ni siquiera cuando ocurrió la muerte de Paulina, su hija.

Ya transcurrieron dos años del asesinato de la joven, y al ver tantos casos similares al de su hija, no ha podido encontrar otra alternativa.

Impunidad facilita asesinatos de mujeres

Más tarde, durante la protesta en el CIS dijo:

“A Mara, a mi hija y a las más de 200 desaparecidas no les frenaron su libertad por ser jóvenes, por salir tarde, por divertirse, por ser libres, por embarazarse, por enamorase de la persona incorrecta, a todas ellas las desaparecieron y mataron porque sus atacantes sabían que no les iba a pasar nada, que aquí es un lugar en donde no pasa la ley, llevo dos años buscando a mi hija y no hay nada. Que el caso de Mara nos haga abrir los ojos, para que les exijamos a los que tienen el poder que nos cuiden a todas las mujeres”, compartió.

La madre de Paulina hace hincapié en que la impunidad ante este tipo de crimenes da un mensaje de cierta permisividad entre los criminales, ya que en cuanto se enteran que no hay detenidos, sentenciados o se les otorgan amparos, creen tener el derecho de asesinar a quien sea.

Foto: tomada de Facebook, Paulina Camargo Limón

Sin embargo, en respuesta a estas peticiones, alguns autoridades, según El Popular, indican que no pueden ponerle un policía a cada jovencito para ser protegidos.

La madre de Paulina Camargo señaló que a lo largo de estos años ha sido testigo de diversos casos de jóvenes desaparecidas y asesinadas, dice que también ha observado la falta de personal ante el gran número de casos.

"Hace falta una verdadera campaña de concientización por parte de las universidades, además de advertir a los jóvenes sobre los riesgos a los cuales se exponen, especialmente en una entidad donde hay presencia del crimen organizado.

Invitó a las diferentes instituciones educativas, Ibero Puebla, UPAEP, BUAP a crear campañas de concientización, respeto a la mujer, inculcar valores y ampliar sistemas de seguridad para los jóvenes.

