"Perdí mucha sangre pero me salvé": víctima del sismo

México (El Universal).- Alejandra Janet Chigo, la última sobreviviente del sismo del 19 de septiembre, fue dada de alta del Hospital Rubén Leñero el día de ayer, informó la Secretaría de Salud capitalina.

La mujer de 36 años es habitante de la delegación Xochimilco y llegó al nosocomio con múltiples fracturas en todo el cuerpo y lesiones mayores con traumatismos de cráneo, luego de que se le cayera encima un tinaco y una losa.

El pasado 19 de septiembre, la mujer se encontraba en su casa. Mientras atendía una llamada telefónica comenzó a temblar; salió con su bebé, de pronto el tinaco en la azotea de su casa le cayó encima.

“Afortunadamente no tenía agua, pero sí me dio un buen golpe, me desvanecí con todo y mi bebé; afortunadamente a mi hijo no le pasó nada. Luego me cayó la losa del tinaco en las piernas, sólo alcancé a escuchar cuando gritaron mi madre y mi hija”, recordó.