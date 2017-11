Pereiro inaugura la "La etapa" del Tour de Francia

Querétaro, México.- Durante la inauguración de La Etapa by de Tour de France, el ex ciclista profesional, Óscar Pereiro, quien vino a Querétaro en calidad de embajador del evento, mencionó la importancia de que México convierta al ciclismo en parte de una cultura deportiva para aspirar a tener ciclistas de talla internacional.

“Eventos como estos ayudan. Los niños pequeños ven a los ciclistas pasar y quizá les entra las ganas de querer subirse a una bicicleta. Al final es meter la bicicleta como una cultura en el país y eso se hace con eventos durante el año. Hay que trabajar desde la base para intentar que, dentro de la cultura del país, no sólo está el Tequila, el Tabasco y los Nachos (ríe), sino que el ciclismo también sea una tradición”, mencionó el ganador en 2006 del Tour de Francia.

Por otro lado, comentó que el ciclismo ya es un deporte limpio, que el tema de dopaje es cosa del pasado.

“Este es un deporte muy sano con mucha proyección a futuro y con unas esperanzas máximas. Creo que estamos hablando del pasado cuando se pregunta por el dopaje, a mí me gusta pasar página y creo que es un deporte saludable, que nos demuestra día a día que el ciclismo sigue siendo un deporte fuertísimo, considero que pocos deportes podrían soportar los golpes que recibió el ciclismo y sigan siendo referencia como lo es este deporte”, sentenció.

Oscar Pereiro perteneció a una gran generación de ciclistas españoles, el último fue Alberto Contador y ahora viene una nueva generación que toman la estafeta, para Pereiro, Mikel Landa es de los más fuertes.

Disfruta del resumen de la etapa 19 #TDF2017 pic.twitter.com/8GLvbnmOyk — Le Tour de France ES (@letour_es) 21 de julio de 2017

“Creo que el corredor que está apuntalando en este momento es Mikel Landa, pero hay muchos corredores jóvenes. No me gusta meterle presión a los chavales que van empezando a correr, los pasos hay que darlos poco a poco. Está claro que habrá un vacío de años debido a que la base no ha crecido tanto, pero sí hay buenos corredores que serán buenos en el futuro”, explicó.

Finalmente, Pereiro mencionó lo que significó el triunfo del Tour de France en 2006.

“Era la carrera con la que yo soñaba desde pequeño, era una carrera que en mi casa se vivía de una manera especial, yo soñaba con poder viajar algún día a verla y después soñaba con correrla. El Tour de Francia forma parte de mi vida como mi familia, desde que debuté en esa carrera va a ir ligado a mí siempre, le debo mucho y me siento orgulloso de haberla ganado”, expresó.

Las Bodegas de Cote, en el municipio de Ezequiel Montes, son la sede para la salida y meta de la carrera que se vivirá este domingo, en la cual se espera a mil 500 ciclistas para que participen en los 72.5 kilómetros o en los 145 kilómetros. En las inmediaciones de las bodegas, se montó un museo portátil, donde está impresa la historia del tour con algunas fotografías.