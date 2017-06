¡Pervertido! abusa de su propia madre: Chihuahua

Chihuahua.- Ocurrió el 8 de Octubre del pasado 2014, cuando la mamá del abusador se encontraba dormida, y el se aprovechó y abusó sexualmente de ella.

La madre del abusador intentó defenderse pero a causa de que ella toma medicamento controlado para dormir le fue imposible.

La Fiscalía Especializada de la Mujer y un Tribunal del Juicio Oral, mencionaron penalmente responsable a Héctor Mario Rico Avitia por delito de violación en aprehensión de su madre.

El agresor sexual recibió una condena de siete años y nueve meses de prisión.

Héctor Mario, ya había recibido una orden de aprehensión el 15 de marzo del 2016,

al recopilar la suficientes evidencias el Juez Cornejo, decidió negarle cualquier beneficio preliberatorio.

Con información de El Diario de Chihuahua

Otro caso...

Chalco, México.- La tarde del viernes se registró el terrible hallazgo del cuerpo de una mujer de alrededor de 30 y 35 años de edad, en el poblado de San Martín Cuautlalpan, en el municipio de Chalco.

Hasta el momento no hay evidencias de quien o quienes puedan ser los culpables del delito, la mujer al parecer fue violada, por la posición en la que fue encontrada, pero no conforme con ello, le arrancaron la piel del rostro y de la cabeza. Tal vez para que no pudiera ser identificada.

La víctima vestía un mallón color coral y un top negro, el cual tenia subido hasta los hombros. Su cuerpo fue encontrado en una zona de "monte" entre la maleza.

Vecinos del poblado fueron quienes descubrieron el cuerpo, al pasar caminando por el lugar cuando se dirigían a sus labores. Al percarse del cuerpo se aterrorizaron al ver en las condiciones que estaba. Rápidamente dieron aviso a las autoridades correspondientes y minutos después arribaron al lugar agentes policíacos y elementos de la CES, quienes al revisar la zona confirmaron que el cuerpo era de una mujer.

Rápidamente acordonaron la zona y pidieron la intervención del Ministerio Público para que diera fe de los hechos y así mismo de los servicios forenses para que se llevará a cabo el levantamiento del cuerpo y se hicieran las investigaciones necesarias, para resolver el caso.

“Por la posición en que quedó el cuerpo, nosotros consideramos que esta dama fue violada por un grupo de delincuentes que posiblemente eran conocidos de ella, pues solamente así nos explicamos que la hayan matado y arrancado la piel del rostro y del cuello cabelludo, seguramente para que no fuera identificada y los denunciaran”, dijo el MP durante las primeras inspecciones oculares que practicaba en el lugar del hallazgo.