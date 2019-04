Pescadores se hunden entre ilegalidad y menos presupuesto

Sinaloa.- El inicio de sexenio de Andrés Manuel López Orador ha marcado al sector pesquero, que recibió una reducción de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, pasando de 3 mil 700 millones de pesos otorgados en el 2018 a la Comisión Nacional de Pesca, a mil 700 millones de pesos para el 2019.

Lo anterior, junto a un panorama en el que los insumos, como el diésel marino y la gasolina ribereña, se mantienen al alza, y donde la pesca ilegal se ha puesto en el ojo del huracán con el reciente enfrentamiento entre pescadores y marinos en el puerto de San Felipe, Baja California, que dejó personas heridas.

Ante ello, líderes pesqueros señalaron a EL DEBATE que el Gobierno federal tiene la gran responsabilidad de combatir la pesca ilegal con estructuras claras y precisas, sin afectar a los pescadores ni la seguridad de las exportaciones a países como Estados Unidos, que mantienen un estricto régimen de vigilancia en cómo adquieren los productos en México.

Asimismo, hicieron un llamado para que se bajen los costos en el sector energético, ya que, de lo contrario, platearon que alrededor de 42 mil empleos de pescaderías correrían peligro.

Reducción de insumos

Humberto Becerra Batista, líder de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola, mencionó que si bien en San Felipe, Baja California, existe un problema muy fuerte con la pesca ilegal de totoaba, en el resto del país los pescadores furtivos también son una realidad.

Explicó que con dedicación y con determinación se pueden tomar acciones para reducir y eliminar la pesca ilegal y permitir también con investigación generar opciones para los pescadores, pero dentro del mar: «Al pescador no lo puedes sacar del mar porque es como un pescado, lo sacas de su medio, lo metes a tierra, y se ahoga», afirmó.

El líder nacional mencionó que durante el sexenio pasado se tuvo el tiempo suficiente como para generar alternativas de empleo e innovar algunas acciones para que el pescador pudiera seguir efectuando su actividad.

Indicó que la pesca ilegal no es una actividad que aplauda, pero entiende la parte humana en la que durante más de cuatro años se les estuvo pagando a los pescadores por empleo temporal, donde reciben dinero sin salir a pescar, por lo que opinó que recortarles dicho apoyo este año no es una buena decisión, ya que de algo tienen que vivir: «Pienso que se les debe apoyar económicamente, pero marcar tiempos para poder generar soluciones que los beneficie a ellos y que no afecten a otras pesquerías, como es el caso nuestro», sostuvo.

Aseguró que, con la pesca ilegal, la flota pesquera del país, sin excepción, está en riesgo de que Estados Unidos tome la medida de poder bloquear la introducción de productos de la pesca, ya que existe un certificado de admisibilidad que permite identificar el origen de donde se está procediendo el recurso y con qué arte de pesca se captura: «Estados Unidos impuso un certificado de admisibilidad que consiste en separar las especies que se capturan con red de arrastre camaronera para diferenciar el camarón que pudiese pescarse con ese arte de pesca prohibida y que precisamente genera o se generaba en esa zona del alto golfo», explicó el dirigente de pescadores mexicanos.

En entrevista telefónica, Becerra Batista expuso además que el presidente Andrés Manuel desde antes de gobernar declaró su apoyo total al sector pesquero, tanto para subsidios, como para que no cerraran las áreas de pesca del país, ya que ONG a las que llamó «radicales» pretendían cerrar el 70 por ciento de las áreas donde se obtiene producto del mar.

Sin embargo, señaló que hoy el problema más fuerte es el incremento del 100 por ciento al precio del diésel marino, desde el 2017 a la fecha, lo que provoca que la industria pesquera no salga a altamar: «Hoy en día hay a nivel nacional en riesgo 42 mil empleos que generan las pescaderías, por ejemplo de camarón, y de igual forma pone en una etapa crítica el hecho de que se aumenten los costos de productos tan importantes de la canasta básica, como lo es el atún y la sardina», afirmó.

Humberto Becerra manifestó que como organización han realizado gestiones con las autoridades nacionales y han encontrado hasta el momento voluntad para llevar el tema con el presidente.

Indicó que tienen la confianza de que el presidente y el secretario de Hacienda entiendan que la pesca es una actividad altamente importante y generadora de empleos dentro las personas más vulnerables: los pescadores.

Hizo hincapié en que la actividad es altamente consumidora de energéticos: «Y que entiendan también que la pesca es pesca, no es ir a levantar cosecha; que es de riesgo, que está muy sensible a los cambios climáticos que generan movilización, dinamismo extraordinario en las especies y por consiguiente se genera mayor consumo de combustible al ir a buscarlas en diferentes áreas de nuestros mares», sostuvo.

Sin estrategias contra los ilegales

Asimismo, lamentó que al sector pesquero de altamar se le haya señalado por años que está en manos de ricos, al indicar que su actividad en realidad está conformada por el 95 por ciento de micro, pequeñas y medianas empresas, sin demeritar a las también existentes empresas grandes: «Es importante resaltar esa parte, porque por eso en las Administraciones anteriores no le daban el apoyo que se le debe de dar a la pesca, el apoyo que se da en otros países del mundo al sector pesquero», concluyó.

A pesar de que sí hubo reducción de recursos para la pesca en el Presupuesto de Egresos de la Federación entre el 46 y el 48 por ciento, pasando de 3 mil 700 millones del 2018, a mil 700 millones de pesos para el 2019, José de Jesús Camacho Osuna, presidente de la Confederación Mexicana de Cooperativas Pesqueras y Acuícolas SC, abundó que la autoridad les ha mencionado que buscarán obtener partidas extraordinarias.

Ante dicho panorama informó que han tenido reuniones para abordar la situación que pudieran enfrentar; sin embargo, se dijo confiado en que se consigan más recursos a través de las dependencias, «en este caso de la Conapesca, que por sus buenas relaciones con el presiente y con Hacienda en su momento obtendrán más recursos», comentó.

Sobre la pesca ilegal, indicó que hasta hoy no ha habido una estrategia real para combatir el flagelo que se da en diversas regiones, y con el cambio de Gobierno esperan la creación de nuevas estrategias que atiendan las necesidades del sector, pero sobre todo que tomen en cuenta la vulnerabilidad del pescador: «Estamos en una etapa de transición del Gobierno. Estamos esperando que se presenten los proyectos para combatir la pesca ilegal. Nosotros tenemos conocimiento de que esperan contratar más inspectores de pesca, con más capacitación, y estamos seguros de que así será, es la esperanza que nosotros tenemos, es una de las demandas más sentidas del sector que haya una realmente inspección y vigilancia efectiva», enfatizó.

El representante de 527 cooperativas, que son 39 federaciones del país, puntualizó que para ello requieren también la modificación de las leyes y que estas sean más duras con los actos de ilegalidad, que los perjudica.

Jesús Camacho destacó que hasta el momento se tiene conocimiento de apoyos como Bienpesca, que busca otorgar recursos para talleres de capacitación en pesca sustentable, el apoyo para la modernización de embarcaciones menores y la tarjeta que permite descuento en diésel marino y gasolina ribereña.

Golfo de California: Enfrentamiento entre la Marina y pescadores ilegales

El pasado jueves 28 de marzo, la Marina explicó que en San Felipe, Baja California, la embarcación Sharpie, perteneciente a la ONG Sea Shepherd, fue agredida por pescadores de una embarcación que intentaba recuperar redes de pesca prohibidas, las cuales habían sido levantadas en el polígono de protección de la vaquita marina por Sharpie. Ante ello, en el marco del Programa Integral para la Atención del Alto Golfo de California, «se desplegó una patrulla interceptora y personal de infantería de Marina donde arribó el personal de pescadores a bordo de la embarcación agresora, la cual fue remolcada por un vehículo con la intención de darse a la fuga», indicó.

Según Reforma, el personal naval realizó maniobras de disuasión para tratar de asegurar el vehículo con la embarcación y detener a los presuntos infractores; sin embargo, durante estas acciones fue impactado un vehículo de esta institución, además de que una personas presente resultó herida por disparo.

Reorganización: Conapesca y Marina unen esfuerzos en vigilancia

Los secretarios de Marina Armada de México (Semar), José Rafael Ojeda Durán, y de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Villalobos Arámbula, actualizaron mediante convenio las bases de apoyo en las labores de vigilancia en alta mar y en las aguas naturales protegidas para preservar el ordenamiento pesquero.

Según lo establecieron, la Conapesca llevará a cabo las actividades de protección y vigilancia en las costas y zonas marinas del territorio nacional y plataforma continental, con el apoyo del personal marino de las zonas y sectores navales.

De acuerdo con El Universal, el titular de la Conapesca, Raúl Elenes Angulo, informó que en la reorganización de la Conapesca destaca el reclutamiento de nuevos oficiales de pesca y la realización de operativos en donde se cuenta con registro de pesca furtiva, entre otras acciones.

Reiteró el anuncio de cambios en la Dirección General de Inspección y Vigilancia, que pasa a ser Dirección General de Prevención y Vigilancia, para enfocar sus objetivos en acciones precautorias con el apoyo de personal marino.