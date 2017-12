Pide Osorio Chong impedir que delincuencia avance en 2018

El titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, hizo un reconocimiento a la labor que realiza la Policía Federal (PF) para proteger y servir a la ciudadanía, y le pidió redoblar el esfuerzo el próximo año, el cual se presenta como “un reto mayor”, en el que no se puede permitir que la delincuencia avance.

“No podemos permitir que un proceso electoral enorme como el que habremos de pasar en el 18, pueda ocuparse por la delincuencia para lastimarlo. Tenemos que cumplir con nuestro deber”, expresó el responsable de la política interior del país.

Osorio Chong. Foto: Tomada de @PoliciaFedMx.

En la ceremonia al Mérito y Reconocimiento de elementos de la Policía Federal, en el Centro de Mando de la corporación, Osorio Chong subrayó que seguirán contando con todo el respaldo del gobierno federal y el agradecimiento y reconocimiento por la labor que desempeñan.

Acompañado por los comisionados nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, y general de la Policía Federal, Manelich Castilla Craviotto, reconoció que en la administración pasada “se hizo un esfuerzo” por conformar la Policía Federal, pero faltó dar el paso más importante, de la consolidación".

Apuntó que ahora, se tiene una corporación de élite, reconocida en México y a nivel internacional, además de que de acuerdo con el INEGI, es la institución de policía más reconocida en el país, pues siete de cada 10 mexicanos les tienen confianza, lo que debe hacerlos sentir muy orgullosos “y nos hace sentir más orgullosos a nosotros”.

Osorio Chong. Foto: Tomada de @PoliciaFedMx.

El funcionario federal pidió seguir en el camino que profundice la consolidación de la Policía Federal, hacer acciones de fortalecimiento, seguir en el respaldo a la capacitación, pero sobre todo, también, dar los apoyos necesarios y suficientes para que puedan cumplir con su misión y satisfacer la expectativa que tienen hacia sus familias.

El funcionario federal se refirió al respeto a los derechos humanos que realiza la corporación en sus actuaciones y pidió no sólo pensar, “y qué bueno que así se hace”, en los desechos fundamentales de quienes infringen la ley, la violan, y en su debido proceso.

Dijo que se debe pensar en los derechos fundamentales de las víctimas “que esos delincuentes han lastimado”, además de tomar en cuenta también los de los efectivos federales, que arriesgan diariamente su vida por la sociedad mexicana.

Osorio Chong. Foto: Tomada de @PoliciaFedMx.

Una parte fundamental de la consolidación de la Policía Federal, recordó, es que se ha puesto mucha atención en temas como el apoyo en seguros, licencias de paternidad, acciones de bienestar y apoyos, becas para sus hijos, y créditos hipotecarios, los cuales por primera vez no se prestan a manipulación.

Osorio Chong subrayó que hoy, en esta ceremonia, más de dos mil elementos, mujeres y hombres, recibieron un ascenso, y los felicitó, al tiempo que envió un saludo afectuoso a los más de 35 mil que no estaban presentes, sino en las calles, trabajando por la seguridad de los mexicanos.

Dijo que tanto los federales como él en lo personal, “no estamos buscando reconocimientos públicos, sino cumplir con nuestra responsabilidad y con nuestro deber”.

Osorio Chong. Foto: Tomada de @PoliciaFedMx.

Osorio Chong niega que busque "chamba" en equipo de Meade

Tras manifestar su apoyo a José Antonio Meade a partir de un proyecto llamado México, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que no busca posiciones en el equipo del ex secretario de Hacienda y Crédito Público.

Buena plática con @JoseAMeadeK. México el tema principal.



La unidad es y seguirá siendo la fortaleza del @PRI_Nacional. pic.twitter.com/4ySC3cUeMt — Miguel A.OsorioChong (@osoriochong) 30 de noviembre de 2017

Durante una entrevista que dio a Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, Osorio Chong afirmó que durante su encuentro con Meade Kuribreña el pasado miércoles, no hubo ofrecimientos ni peticiones.

Dijo:

“No hubo en ningún momento de nuestra reunión qué te ofrezco, qué me das, nunca, ni siquiera pudimos enunciar algo al respecto, porque eso no me mueve a mí y porque tampoco al hoy precandidato a la Presidencia de la República”.

Reconoció que el domingo en un encuentro en Los Pinos con el presidente Enrique Peña Nieto, se hizo el análisis sobre la movilidad del PRI para designar a su candidato presidencial.

Ha sido un privilegio servir a México desde diferentes lugares. Agradezco al Pdte. @EPN por su confianza y por la oportunidad de encabezar @SRE_mx, @Sedesol_mx y @SHCP_mx. Hoy me despido de esta gran institución para seguir nuevos proyectos. Mi reconocimiento al equipo hacendario pic.twitter.com/RCEGzGIMpI — José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) 27 de noviembre de 2017

“Soy un hombre (...) que cree en la buena política, que está convencido que el camino es el diálogo”, dijo Osorio Chong en entrevista.

Como se informó, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se reunió con José Antonio Meade esta tarde en el restaurante Puerto Chico, en la colonia Tabacalera, de la delegación Cuauhtémoc.

En un video publicado por El Universal, se observa a ambos políticos en la reunión, a unos días de que el ex secretario de Hacienda decidió registrarse como precandidato presidencial por el PRI.