Ciudad de México.- El periodista Jorge Ramos llamó a los periodistas mexicanos a desoír la petición del Presidente Andrés Manuel Lopez Obrador de ser prudentes para evitar ser atacados en redes sociales.

"La principal labor social de los periodistas es cuestionar a los que tienen el poder. A nosotros nos corresponde ser contrapoder y hacer preguntas difíciles. Pero eso no lo parece tener muy claro el Presidente mexicano", afirmó en un artículo publicado en The New York Times.

"Sería gravísimo que México resucitara algunas de las prácticas de la época --de 1929 a 2000-- en que los presidentes dictaban qué publicar y qué no. Y la única manera de evitarlo es siendo imprudentes y desobedientes con el poder. Esa es la tolerancia que López Obrador debe extender. No es falta de respeto; es la manera en que se hace un periodismo vigoroso e independiente".

El colaborador de Grupo REFORMA aseguró que los periodistas no se deben al Presidente, sino a los ciudadanos que los leen.

Pide Ramos a periodistas ser imprudentes Foto: Reforma

"El Presidente, para dejarlo claro, no es nuestro jefe. Los periodistas nos debemos a la gente que nos lee, nos ve y escucha y, sobre todo, a la verdad. Al final de cuentas, es una simple cuestión de credibilidad. Y eso nunca se logra estando cerca del poder o alabándolo", argumentó.

Ramos reprochó de nuevo la petición de López Obrador a REFORMA sobre que dé a conocer la fuente que filtró la carta que el Gobierno mexicano envió al Rey Felipe VI de España.

Agregó que los sistemáticos cuestionamientos del Presidente a la prensa no ayudan cuando el País continúa sumido en la violencia.

"Así como la mayoría de los periodistas no cuestionamos su bien ganada legitimidad --siempre le llamé "señor Presidente" en la conferencia de prensa-- él tampoco tiene por qué recurrir a descalificaciones innecesarias. Ni a pedirles a medios como REFORMA que violen la ética periodística. López Obrador dice que quiere transparencia. Pero si él hubiera dado a conocer la carta que le envió al rey de España, REFORMA no habría tenido que recurrir a sus fuentes para publicar el texto.

"La relación poder-prensa siempre estará cargada de tensión. Pero en una democracia en construcción como la mexicana es fundamental discutir, diferir y dialogar; no descalificar. El reto está en seguir viviendo juntos, aunque a veces no estemos de acuerdo", sostuvo Ramos.

Refirió que existen semejanzas entre López Obrador y el Mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, en su poca tolerancia a los cuestionamientos de la prensa.

"Uno de los pocos puntos en común entre AMLO y Trump es su obvia molestia e impaciencia con la prensa que los cuestiona. Ambos tienen la piel muy delgada, reaccionan duro ante sus adversarios y demuestran una gran habilidad en el manejo de Twitter, Facebook e Instagram.

"Tengo que reconocer una gran diferencia entre ambos: AMLO aguantó y respondió todas mis preguntas durante la conferencia de prensa en Ciudad de México, mientras que Trump, en 2015, me expulsó con un guardaespaldas de una de ellas en Dubuque, Iowa", dijo.

Con información de Zedryk Raziel Cruz Merino