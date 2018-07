Padres de víctimas piden mayor castigo a agresores de niños

Agencia Reforma. TAMPICO, Tamaulipas.-A 4 años de que la niña regia Melany fuera raptada y su cuerpo encontrado sin vida 36 horas después cerca de Playa Miramar, su padre Mario Gómez exigió a las autoridades que los castigos para agresores de menores se endurezcan y que los procesos de investigación se agilicen, ya que a la fecha sigue sin dictarse una sentencia sobre el homicidio de su hija.

Melany Viridiana Gómez Ramón, originaria de Juárez, Nuevo León, que había ido de paseo a Playa Miramar con su familia en un autobús turístico, fue raptada del cuarto rentado donde dormía la madrugada del 18 de julio del 2014.

Aunque se activó la Alerta Amber, el cuerpo de la menor fue 36 horas después, en terrenos de la Secretaría de Marina, a 150 metros de donde fue llevada.

Dos meses después el entonces Procurador de Tamaulipas, Ismael Quintanilla, señaló a Efraín Torres Fuantos como asesino de la menor, quien fue trasladado al Centro de Ejecuciones y Sanciones (Cedes) de Altamira, donde aún permanece.

Mario Gómez Téllez, padre de Melany, señaló que el aniversario luctuoso de su hija coincidió con la desaparición y muerte de la niña Ana Lizbeth en el municipio de Juárez donde él reside con su familia, situación que los tiene aún más devastados.

EL NORTE publicó hoy que el presunto asesino de la niña Ana Lizbeth tenía un historial delictivo como agresor sexual de menores y que incluso ya había purgado una pena de 6 años por este delito y se le buscaba por otro más.

"Que se hagan más duras las penas para que vean que no es tan fácil, esto es en base a las legislaturas que tenemos, se la llevan muy suavecita los legisladores no hace las leyes fuertes que en realidad se necesitan como no están en los zapatos de uno", destacó.

"Mi esposa y yo estamos muy afectados, son varios motivos donde ocurrieron los hechos es donde nosotros vivimos, siendo que en esta misma fecha ocurrió lo de nosotros y ahora se vuelve a repetir esto mismo aquí en Nuevo León", agregó.

Informó que ante la urgencia que se resuelva el caso de su hija se envió un oficio a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que el Gobierno de Estados Unidos entregue las pruebas que se les enviaron desde hace 4 años.

Destacó que el abogado de oficio que la dependencia estatal de víctimas de Tamaulipas le asignó, nunca atendió su caso.

Gómez y su esposa actualmente son padres de un niño y están a la espera de en 3 meses convertirse en papás de otro varón.