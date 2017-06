Piden ayuda a diputada por muerte de joven desaparecida

Ciudad de México.- “Yo no sé si en mi entorno esté el feminicida de mi hija y otra mujer esté en peligro”, declara Wendy Vázquez, madre de Luz Adriana Castillo Vázquez, una joven de 19 años de edad quien murió a causa de un traumatismo craneoencefálico; hasta ahora no hay ningún responsable de este homicidio.

A tres meses de la desaparición de su hija y dos de haberla encontrado antes de que fuera a dar a la fosa común, pide que la Procuraduría capitalina dé la certeza de quién o quiénes fueron los asesinos de su hija a quien le truncaron su vida, sus sueños y las ganas de ser médico veterinaria.

“Me angustia mucho que pueda haber fallas en el proceso, en los detalles, en Capea la ayuda que me dieron fue nula, para ellos (mi hija) es una cifra más, una gráfica y para mi es mi única hija”.

A las pocas horas de su desaparición, Capea de manera desafortunada no quiso levantar el acta de inmediato. Se limitó a decir a los padres de la víctima que no debían preocuparse, tal vez “andaba de luna de miel” con el novio.

Foto: El País

Wendy Vázquez, quien acudió con la diputada local de Morena Beatriz Rojas a pedir ayuda, dice que continúan las investigaciones y aunque admite que se desespera, la resolución del caso avanza muy lento.

Luz Adriana Castillo, originaria de la delegación Iztapalapa, desapareció el 31 de marzo de este año y su cuerpo fue encontrado el 8 de abril aunque las autoridades informaron sobre el hallazgo hasta el 27 de abril.

En el lugar donde es encontrado el cuerpo de su hija, refiere la madre, hay tres cámaras de vigilancia pero lamentablemente se desconoce si se pudieron checar y recabar en el momento en que es tirado el cuerpo de Luz.

“Yo no sabía que las cámaras del Metro solamente tienen una duración de vida entre 5 y 7 días y las de alta definición de 4 días, a mi cuando me dan el oficio para checar las cámaras del metro me lo dan hasta el 17 de abril, ya no se pudo rescatar nada de información y a quien culpo es a las autoridades de esto y se esperaron mucho tiempo”, cuestiona Vázquez.

Tiene miedo que por esta y otras fallas no se integre adecuadamente la carpeta de investigación. “En nuestras manos lo que hemos podido lo hemos aportado, estamos haciendo nuestra chamba para encontrar a él o los feminicidas de mi hija más sin embargo no quiero que me digan el día de mañana que por negligencia de las autoridades no se dé la certeza de quien mató a Luz”.

Con información de EL UNIVERSAL.