Piden informe financiero del NAIM

Ciudad de México.- Legisladores aprobaron pedir un exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) para que informen sobre el estado financiero del proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM).

Por unanimidad de votos, diputados y senadores pidieron un informe sobre la ejecución y el estado financiero de la construcción del NAIM.

La iniciativa fue promovida por el senador perredista Isidro Pedraza. En ésta, se pide que los titulares de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, y del GACM, Federico Patiño, asistan al Senado a exponer lo solicitado ante legisladores en una reunión de trabajo.

En la propuesta, Pedraza afirma que cuando se dio a conocer el proyecto se informó que el costo total de la primera etapa sería de 13 mil millones de dólares (aproximadamente 169 millones de pesos mexicanos).

Sobre esta obra, aseveró, hay imprecisiones que deben aclararse.

"A pesar de que hay un avance en la transparencia de este proyecto con respecto a otros y a lo que la ley establece, aún quedan abiertos varios cuestionamientos sobre la ejecución del Nuevo Aeropuerto debido a la imprecisión o falta de actualización y detalles a la información publicada en su portal".

En el dictamen se recuerda que el pasado 30 de mayo, el Senado recibió de parte del GACM un informe sobre la ejecución de la construcción de la primera fase de NAIM dividido en tres secciones: ejecución de la primera fase, planes de contingencia para atender posibles problemas de saturación en las operaciones del actual aeropuerto e información sobre la construcción de obras de infraestructura de acceso y obras hidráulicas.

Se refiere que uno de los datos más importantes de la primera sección es el avance físico financiero de la primera fase, que de acuerdo con la información proporcionada es de 27.33 por ciento a marzo de 2018.

Sin embargo, se señala, pese a este informe persisten dudas.

"A pesar de que a metodología deja en claro que la evolución de la ejecución del proyecto no es lineal, no se establecen porcentajes de avance a lo largo del tiempo; es decir, en el informe no se aclara cuáles son los objetivos, tanto globales como por procedimiento de contratación", se indica.

"Que se tienen que alcanzar mensual, trimestral y anualmente para que, en efecto, sea en octubre de 2020 a la fecha de arranque el Nuevo Aeropuerto".

