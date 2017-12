Poco flujo de migrantes en temporada decembrinas

Querétaro, México.- Es poco el número de migrantes el que llegará este fin de año al municipio de Pinal de Amoles; apenas 50 personas que pasarán las festividades de navidad y año nuevo.

La presidenta municipal, Gloria Rendón García, informó que participarán en la caravana del migrante que todos los años se organiza desde Jalpan de Serra junto con autoridades de la legislatura del estado.

Con esta caravana, los connacionales que radican en Estados Unidos, se acompañan en su regreso carretero, con el objetivo de disminuir incidentes que los pongan en riesgo.

La alcaldesa reconoció que no tienen un número determinado de migrantes pinalenses que viven en el país vecino, debido a que las propias familias protegen esa información; sin embargo, tienen comunicación permanente para apoyar a algún queretano.

Explicó que al inicio de la administración trataron de hacer un censo para conocer quiénes y de qué comunidad estaban trabajando en Estados Unidos; la requisición de información incluía saber en qué estado del norte estaban.

“No tenemos una cifra, pero sabemos que es un número considerable de familias que reciben remesas; quisimos hacer un censo, pero mucha gente (y no sabemos por qué) no nos quiso decir en dónde estaban los migrantes y solo no contestaban que sí estaban allá, pero no fue posible tener la información”, señaló.