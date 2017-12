Por 100 años de legado, abren exposición de El Santo

La figura de El Santo, ícono de la cultura popular de México y leyenda del cuadrilátero, así como superhéroe de historietas y filmes de terror dedicado a combatir zombies, hombres lobo y mujeres vampiro, es celebrada en la exposición 100 años. Santo, el enmascarado de plata.

Con motivo del centenario del natalicio de Rodolfo Guzmán Huerta (1917-1984) mejor conocido como El Santo, la Casa de la Cultura de Puebla exhibe en sus muros la muestra integrada por 201 piezas entre, fotografías, capas, máscaras, portadas de historietas y otros artículos, que dan cuenta de la vida cotidiana y fama del luchador mexicano.

Foto: Cortesía

El legendario deportista es uno de los pilares del imaginario popular mexicano. Su implacable reputación sobre el cuadrilátero y su éxito como estrella de cine lo convirtieron en un hito cultural, por ello la relevancia de la muestra.

El montaje recorre sus inicios, desarrollo y consolidación de quien se le recuerda como deportista, y también como un hombre con gran versatilidad que provocó un fenómeno popular indiscutible, al grado de exaltar entre los mexicanos un sentimiento de orgullo nacional. Al recorrer el montaje el público adulto recuerda o reafirma sus conocimientos respecto a este ídolo.

Foto: Cortesía

Mientras que nuevas generaciones se acercan, probablemente por primera vez, al famoso héroe popular que pasó del deporte a ser un protagonista de historietas, películas y programas de televisión.

Para el montaje de la exposición, la museógrafa Gina Cruz tomó como referencia el libro Santo, El enmascarado de plata. Imágenes, editado por la Dirección General de Publicaciones de Conaculta en 2009, un álbum de fotografías captadas por Lydia Gabriela Olivares Celis.

Foto: Cortesía

También se puede apreciar a El Santo compartiendo con actrices y actores que llegarían a ser figuras reconocidas, como el payaso Bozo, José René Ruiz Martínez “Tun tun”, María Eugenia San Marín, Lorena Velázquez, Sasha Montenegro, Irma Serrano, Alberto “El caballo” Rojas, Anel, Rossy Mendoza y Edaena Ruiz, así como sus encuentros con figuras de la televisión, entre ellas Cepillín, Jacobo Zabludovsky y Paco Malgesto.

Asimismo, se le puede ver junto a Javier Solís, con quien sostuvo una sincera amistad. El cantante regaló al luchador un sombrero de charro, mismo que se exhibe en la muestra, además de fotografías en las que lo porta. La exhibición 100 años. Santo, el enmascarado de plata, se integra también de anuncios, como el de una presentación del luchador junto a Javier Solís, en 1963, el cartel original diseñado para el lanzamiento de la historieta Santo.

Foto: Cortesía

En cuanto a los objetos presentados, destacan su cinturón de Campeonato Nacional Medio, obtenido en 1933, cárteles promocionales de filmes como Santo vs la mafia del vicio, Santo vs la magia negra, El barón Brákola, Santo vs las diabólicas.

También están las máscaras de los luchadores Gladiador, Bobby Lee, Black Shadow y Espectro, que obtuvo El Santo al ganarles sobre cuadrilátero, una capa y mallas plateadas, una capa de roja con plateado, otra en verde con plata, y zapatillas de lucha.

En una vitrina se pueden ver 16 portadas e ilustraciones de la historieta editada por José G. Cruz, en otra más los primeros tres números de la historieta, publicadas en septiembre de 1952, y publicaciones como K.O, o Clinch, que le dedicaron portadas y amplias artículos.