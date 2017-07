Por 5 años la Ciudad de México estuvo bajo el agua

Ciudad de México.- Hace más de 300 años, un Septiembre de 1629, la Ciudad de México quedo bajo el agua por 5 años, el Dios de la lluvia no tuvo piedad y lanzo un gran aguacero por alrededor de 36 horas seguidas, hay quienes dicen que duró 40 horas.

El lago Texcoco sobrepaso sus niveles inundando todo Tenochtitlán, solo quedo a salvo la plaza mayor y un pequeño pedazo de Tlatelolco y un aluvión provocado por la lluvia ayudó aún más a la acumulación de agua y lodazal.

Foto ilustrativa

Según cronistas esta gran inundación duró aproximadamente 5 años, ya que no había manera de liberarse del agua que tenía nadando a la ciudad, los sistemas de desagüe eran insuficientes, un siglo es lo que había pasado después de la conquista de los españoles, y no tenían ni idea de las previsiones que se hicieron de la construcción de Palacios.

Fue Alonso García Bravo quien realizo el trazado de la Ciudad de México, y con el nuevo régimen de la Conquista destruyeron, al igual que los templos, las estructuras hidráulicas que los indígenas tenían en Tenochtitlán antes de la llegada de los españoles.

Pero la lluvia no solo trajo agua por casi 5 años, si no que se interrumpió la producción agrícola debido a que la mano de obra estaba destinada a drenar el agua del valle, el comercio empezó a decaer, pues no había manera de transportar los productos y por eso los precios se fueron a la alza, y almacenar los productos que ya se tenían ocasionaba que se echaran a perder, no había trabajo ni comercio, y los impuestos empezaron a subir, pues la autoridad tenía que obtener recursos para poder solventar la situación.

Fotografía ilustrativa

Los cronistas mencionan que las personas más afectadas fueron los de la periferia, puesto a que el número de muertos ascendió a 30 mil, se dice que ha esta gran lluvia solo sobrevivieron 400 familias.

Los que pudieron salvar a la Ciudad de México fueron los 'indios', aquellas personas que los españoles creyeron que no sabían nada, ellos empezaron reconstruir todo, salvando edificios, dándole vida a la agricultura, entre otras cosas.

"La inundación también marcó un cambio importante en los tipos de construcción de la ciudad. La reconstrucción de la urbe permitió la edificación de obras mucho más suntuosas que las que existían a principios del siglo XVII, se hicieron cúpulas más altas y casas de dos pisos". María Soledad Cruz Rodríguez

Muchos pensaron que la ciudad no iba a sobrevivir y pensaron en abandonarla, irse a Tacubaya o a Pantitlán, algunos aseguran que cuando la noticia llegó a España, el rey Felipe IV ordenó que se iniciara la construcción en un lugar más solidificado, pero los habitantes se negaron a ello y se quedaron y los españoles adinerados se mudaron a Puebla de los Ángeles, pero muchas otras familias se negaron a abandonar lo que hoy es el primer cuadro capitalino.

Fotografía ilustrativa

En aquella ciudad inundada todo era desolación, la esperanza iba y venía, la fe estaba presente en muchos, pues ellos sabían que todo se solucionaría.

"En balcones, en andamios colocados en las intersecciones de las calles y aun en los techos se levantaron altares para celebrar el santo sacrificio de la misa, que la gente oía desde azoteas y balcones, pero no con el respetuoso silencio de los templos, sino con lágrimas, sollozos y lamentos, que era un espectáculo verdaderamente lastimoso." Francisco Javier Alegre

Los habitantes empezaron a recurrir a la viren de Guadalupe y a las autoridades civiles y eclesiásticas, quienes acompañadas por gran cantidad de gente del pueblo, organizaron una procesión sin precedentes en la historia de México: a bordo de vistosas canoas, trajineras y barcazas la Guadalupana fue llevada desde su santuario en el cerro del Tepeyac hasta la Catedral de México.

No existen fotografías de ese gran suceso de 1629, pero hay un registro tangible del suceso; en la esquina con Motolinía y Madero está incrustada una cabeza de león, se dice que ésta indica hasta dónde llegaba el agua. Aún hoy puede verse.

Foto: Ilustrativa

Con información de Cultura Colectiva.