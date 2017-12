Por huir tras chocar; es bautizada en redes sociales

Morelia, Michoacán.- Imágenes y vídeos han invadido las redes sociales en busca de identificar a una mujer la cual es responsable de chocar contra un automóvil particular e inclusive de arrollar a un ciclista y aventar el auto a otros testigos en esta misma ciudad.

Es buscada para que pague por los daños ocasionados, la joven mujer fue exhibida en un vídeo que posteriormente se hizo viral luego de que una pagina llamada Memeliano publicó el vídeo donde se solicitaba ayuda para nombrarla tras fugarse y evadir los hechos.

Mientras la conductora de uno de los vehículos afectados le pedía con palabras altisonantes que no se fuera y se responsabilizara de los daños, la joven respondía con cierto aire de prepotencia "hazme que no me vaya" mientras testigos se acercaban y podían cerciorarse de los daños a la unidad.

Lo anterior no le impidió a la responsable salir del sitio, además de cachetear a uno de los presentes, inclusive la agraviada intentó detenerla parándose frente al coche de la agresora pero esta siguió avanzando y huyo rumbo desconocido, los hechos ocurrieron en Paseo Eucalipto de la colonia Prados Verdes en esta misma ciudad.

Por lo que los usuarios en redes sociales la bautizaron como Lady Fuga, hasta el momento no se ha tenido información sobre si las partes involucradas llegaron a un acuerdo satisfactorio, solo se conoce que la agresora fue identificada como Mariela Beltrán, la cual aseguró ser pareja de un alto funcionario del estado.Con información recabada de Wipy.tv

En otros hechos relacionados

Tráiler atropella a ebrio en carretera y se da a la fuga

Según los testigos el hombre cruzó sin precaución cuando fue impactado por el tráiler

Guaymas, Sonora.- Un hombre en estado de ebriedad fue arrollado por un tráiler en la carretera internacional, sobre un tramo en reconstrucción y dejándolo con lesiones de gravedad.

Foto: Temática/EL DEBATE

Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:00 horas del domingo a la altura del entroque con el camino que conduce a Las Guásimas, en donde el hombre quedó herido después de que el tráiler se diera a la fuga.

Se identificó a la víctima como Florencio Piña González de 56 años de edad, quien es residente de la comunidad Yaqui mencionada; el cual llevaba un estado de ebriedad al momento de emprender camino por la rúa.

Foto: Temática/Pixabay

De acuerdo con los testigos, Florencio se encontraba bebiendo alcohol con otras personas en la Caseta Fitosanitaria, donde de pronto este tomó camino hacia la carretera y al subir a esta sin precaución fue impactado por un tráiler que pasada, mismo que siguió su camino.

Al lugar acudieron a auxiliar policías federales de División de Caminos, quienes a su vez solicitaron la ayuda de los paramédicos de la Cruz Roja de Guaymas.

Foto: Uniradio Noticias

Tras atender al hombre, estos informaron que este presentaba una herida profusa en la frente con una hemorragia, además de un traumatismo cráneoencefálico, algunos golpes y raspones en su cuerpo.

Por ello tuvo que ser trasladado al Hospital General de Guaymas para realizar las maniobras médicas necesarias y así salvarle la vida y estabilizarlo tras el accidente. Con información de Opinión Sonora