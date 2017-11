Por inaugurar 'Dolor exquisito' en México

Ciudad de México.- La exposición de la obra de Ana Fuentes se va a inaugurar este sábado 25 de noviembre a las 12 horas en la Galería Estación Coyoacán Arte Contemporáneo.

Dicha exposición está compuesta por 15 pinturas en las que nuevamente la pintora vuelve sobre sus imágenes de niñas aparentemente inocentes que quieren aprender a levitar, y tienen como piedra angular el significado del dolor.

Los temas de estas pinturas son la búsqueda de sentido: la niña valiente sobre la cuerda floja, la niña que quiere aprender a levitar, la niña inventando un mundo de amigos imaginarios, aparentemente inocentes, con una paleta en su mayor parte dulce, que ayuda a crear una tensión dramática porque la narrativa del cuadro no explica el final de la historia.

“Pinto un momento congelado donde hubo una acción anterior y habrá una posterior que no está explícita”, explicó la artista.

El título de la exposición le fue inspirado a partir de la relación que encontró de su trabajo reciente la obra de dos artistas: la francesa Sophie Calle y polaco Czeslaw Milosz. “Creo que mis pinturas son un oximoron, como el título que Sophie Calle utilizó para una exposición donde relata los días anteriores a una ruptura".

La autora compartió que el título Dolor exquisito le pareció más adecuado porque la serie de pinturas que se muestran fueron creadas tomando como piedra angular para el significado del dolor y las posibilidades que ofrece el trabajo plástico de sublimar una condición como la pérdida del otro e incluso de uno mismo.

“El arte alimenta al arte, claro, como decía Oneti, para escribir bien no sirve leer o caminar, hacer el amor, tomar alcohol, sirve escribir y sucede también con la pintura, cuando pintas más te adentras más a ese mundo que estás creando y se bifurcan los caminos, la conciencia se expande a nuevas dimensiones y como en efecto espejo lo que sucede adentro se refleja afuera y viceversa. El tan mentado dialogo es real y puede fortalecerse y hacerse más profundo mientras más estás sentado frente al cuadro”, cuenta para hablar de Dolor exquisito.

Sin embargo reconoce que no es el dolor lo que ayuda a la creación, sino el estar atento a la vida y las emociones, ser honesto y congruente para crear.

“Si hay soledad o dolor entonces es en ese estado en el que se crea y posiblemente el resultado sea más oscuro, no podemos escapar de ser quienes somos y eso es de lo más valioso en el arte, la propuesta auténtica pinta al ser humano real y no a esta parodia moderna de felicidad permanente que no es verdadera”, concluye.