Por órdenes de Dios, pastor se casa con niña de 12 años

Estado de México.- Un pastor evangélico, de nombre Jorge Villarreal, de 60 años de Chalco, Estado de México, anunció por medio de redes sociales que se iba a casar con una menor de 12 años de edad.

En su publicación de Facebook el hombre aseguró que esa decisión no la tomó él si no que Dios le había dicho.

El pastor mencionó qué recibió un llamado de Dios quien le ordenó que se casara con Karla, la niña de 12 años, ya que su esposa Lidia le fue infiel.

"Dios ha escogido a una jovencita para que sea mi esposa. Señor: ¿Por qué ella? Y hoy, hablando en la madrugada con él, me hizo ver que la mujer que él escogió es de temprana edad y me la entrega a mí para que yo la santifique, la edifique, para que ella no me contamine como las demás me llegaron a contaminar, por lo cual le dije: Amén, Señor, así será".

Cabe destacar que el pastor ya se había casado tres veces más anteriormente y quiso justiciar eso de esta manera.

Jorge Villarreal

“Desde que conocí he tenido que repudiar a tres mujeres que fueron mis esposas, cada uno en su tiempo. Muchos se escandalizan de ello y expresan: ¡Tantas mujeres!; porque lo que ellos ven es solamente una posición cómoda de soportar el pecado, la injusticia delante de Dios. Mas para Dios, es mucho más severo lo que él ve”.

Lidia, esposa actual del pastor de la cual no se ha divorciado, aceptó su destino y compartió una publicación en la que incitó a la congregación de su parroquia a hacer lo mismo, ya que Karla "recibirá la gracia del Señor y le dará hijos tremendamente hermosos".

“Hoy en día me gozo en verdad de conocer a la hermosísima sierva de Dios que le ha escogido a su hijo y amigo (Jorge), sé que ella será su ayuda idónea, una mujer en la cual la gracia del Señor será derramada y que le dará hijos tremendamente hermosos"

"Hermanos en Cristo, debo reconocer públicamente que el pastor Jorge es un ungido del Señor. En 14 años que estuvimos casados siempre me procuró de lo mejor, me edificó, me santificó con la palabra de Dios" escribió la mujer.

"Yo fui muy obstinada, negligente, rebelde y contumaz, en una palabra, muy estúpida, no entendí a Dios, no supe honrarle y amarle con todo mi ser a pesar de que él tenía promesas y planes muy fuertes en mi vida, por lo cual llegué a colmar al Señor y habiendo ya peligro de que por mis insensateces yo provocase la muerte de su siervo, el Señor escuchó su oración y determinó que yo ya no fuese su esposa, sino que fuese repudiada."

Muchas personas se han indignado ante este caso y exigen a las autoridades a investigar para que no se salga de las suyas.

Pastor Jorge a lado de Karla, su futura esposa

“Luego entonces, es menester juzgar las cosas espiritualmente y no carnalmente; lo que ve Dios es el corazón, si una jovencita quiere amar a Dios, quiere servirle y anhela ser guiada por alguien que le va a ser instructor, su protección, su sustentador y su amor (porque se enamoró de él), ¿en dónde está el pecado?"

El cura también se quiso justificar diciendo que "hoy en día llegan a las instituciones de salud niñas embarazadas de diez, 11 y 12 años, y la mujer que llega a los 15 años sin haber tenido relaciones sexuales, para el mundo ya es una quedada, eso es LO QUE NO QUIERE DIOS, pues esas jovencitas, aunque les digan niñas, son señoras, quien entrega su himen dejó de ser señorita.”

Actualmente esa publicación ha sido eliminada al igual que la cuenta de Facebook del pastor.

