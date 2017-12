Por vacaciones, niega PGJ de Hidalgo activar Alerta Amber

Pachuca, Hidalgo.- La pequeña de 3 años de edad, Estrella Kristell Crisostomo Peñaloza, fue sustraída por su padre, Juan Diego C., sin el consentimiento de su madre desde el pasado 24 de diciembre, sin embargo, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH), negó activar la Alerta Amber, pues están de vacaciones y regresan hasta el 8 de enero del 2018.

Karina Lynn Peñaloza Romero, relató a los medios locales que su expareja y padre biológico de la niña, se la llevó cuando estaban en un establecimiento de comida rápida en Pachuca, Hidalgo. También mencionó que desde hace 7 meses se separó de Juan Diego por violencia intrafamiliar.

“Nos citó frente al mercado Benito Juárez y de ahí caminamos rumbo al Reloj y dijo ‘tengo hambre’. Entramos a un establecimiento que está en la esquina; ahí me dijo que ordenara, pero cuando regresé a la mesa ya estaban otras personas quienes me comentaron que se había salido corriendo con la niña”, denunció la mujer.

Enseguida pidió ayuda a los policías estatales y éstos la remitieron al Centro de Atención a víctimas (Cavi), de la PGJH, cuyas oficinas se encuentran en la colonia San Javier de Pachuca.

Una vez ahí, Karina fue canalizada a la Subprocuraduría de Derechos Humanos y Servicios a la comunidad de Hidalgo, donde una funcionaria redactó un acta informativa sobre la sustracción de la menor, y le pidió que regresara el 26 de diciembre para informarle sobre el avance del caso.

Más tarde, Juan Diego se comunicó con ella para decirle que Estrella estaba con él, y le advirtió que ya no se la regresaría.

Al volver a las instalaciones de la PGJH, la funcionaria le dijo que no se podía hacer nada, pues tanto los agentes del Ministerio Público como los Policías Investigadores, quienes se encargan de la activación de la Alerta Amber, estaban de vacaciones.

“La licenciada que me atendió me dijo que el agente del ministerio público estaba de vacaciones por lo que realmente la policía no me está ayudando nada”, mencionó.