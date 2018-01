Priista le dice perdedor a Cuitláhuac García

Xalapa, Veracruz.- Renato Alarcón Guevara en respuesta al candidato Cuitláhuac García Jiménez, comentó que será este último quien pierda las elecciones de nuevo.

Renato Alarcón Guevara, dirigente estatal de Veracruz del Partido Revolucionario Institucional (PRI), reaccionó ante el comentario de Cuitláhuac, actual aspirante a la gubernatura del Estado por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), en el que este último llamara candidato perdedor a José Francisco Yunes Zorrilla, único contendiente del PRI por la gubernatura del estado.

La respuesta del dirigente estatal del PRI fue recordarle que en las elecciones de 2016 Cuitláhuac perdió (quedando en tercer lugar), por lo que afirma volverá a perder.

"El candidato perdedor es Cuitláhuac García, perdió en 2016 y en esta va a volver a perder, no tengo la menor duda. Estamos concentrados en el proceso interno y tenemos un candidato honorable, un candidato presentable y un hombre que aglutinará al priismo estatal".

Además comentó que las elecciones en este 2018 serán más complicadas, y no solo para el PRI, ya que los ciudadanos de Veracruz se han vuelto más exigentes hacia los funcionarios públicos.

"No es una contienda complicada para el PRI, sino para todos porque tenemos a una sociedad cada vez más demandante, pero estoy convencido que el candidato que estamos presentando es mucho mejor".

"(Cuenta) con la mayor experiencia de quien aspira a la primer magistratura del estado. Pepe Yunes es la mejor oferta política (...) Vamos en una construcción de unidad total, desde la precandidatura de Pepe Meade como precandidato único a la Presidencia, hasta Pepe Yunes que representa al priismo".

El dirigente estatal comentó que la tradicional alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) posee coherencia ideológica, que los principios que respaldan a ambos partidos pueden encontrarse en dialogo.

Además se le cuestionó sobre la decisión del Partido Nueva Alianza (PANAL) de postular a Miriam González Sheridan, ex morenistas, como candidata a la gubernatura del Estado de Veracruz. A lo que naturalmente comentó que los esfuerzos deben enfocarse en la presidencia del país.

"El Panal tiene su estrategia política local; sin embargo, hay que partir de la base de que a nivel nacional en la candidatura presidencial vamos juntos".

Pepe Yunes, precandidato de unidad del PRI en Veracruz. Publicamos con Don Carlos Brito Gómez, Presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos, el dictamen de procedencia del registro de nuestro precandidato — Renato Alarcón 6 de enero de 2018

Ante el aumento del presupuesto para ejercer en gasto de asistencia social para la Secretaría de Desarrollo Social, y el posible uso que podría tener para campaña electoral del hijo del gobernador comentó, que es necesario estar observando el proceso y así como reconocer las instancias que electorales en las que se puede denunciar.

"Se incrementó el presupuesto de Sedesol y yo señalé desde hace varias semanas que no tenía reglas de operación, y me parece un programa asistencialista y el presupuesto así lo confirma. La sociedad veracruzana y todos debemos estar vigilantes que eso no se utilice de manera electoral y tenemos las instancias legales para acudir".