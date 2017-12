Promueven ONG aguinaldo para empleados domésticos

México.- Las organizaciones civiles Nosotrxs, Hogar Justo Hogar y el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar lanzaron la campaña "Yo Sí doy Aguinaldo", para promover el pago de este derecho a los empleados del sector doméstico.

Andrea Santiago y Luis F. Fernández, de Nosotrxs; Marcela Azuela, de Hogar Justo Hogar; Marcelina Bautista, del CACEH, convocaron a la población en general a participar, con el objetivo de informar, visibilizar y exigir el respeto que tienen todos los trabajadores del hogar a recibir su aguinaldo.

Invitaron a los patrones a grabar un video o tomarse una foto donde manifiesten su compromiso de pagar la gratificación, o bien, señalando que ya cumplieron, y subirlos a las redes sociales con el nombre de la campaña y los hashtags: #EsDeLey y #MiHogarEsJusto.

Y a los trabajadores del hogar, les pidieron señalar misma vía que el aguinaldo es su derecho porque la Ley Federal del Trabajo en su artículo 87 establece que los trabajadores se harán acreedores a una remuneración anual que deberá pagarse antes del 20 de diciembre.

Andrea Santiago, de Nosotrxs, señaló que según datos del Inegi sólo el 27.4% de las 2.4 millones de personas que laboran en el hogar reciben el mencionado beneficio anual.

“En muchas ocasiones el aguinaldo se confunde con las despensas, los regalos de navidad, con ropa usada y muchos otros artículos, por lo que en esta campaña estamos subrayando que todo esto no puede sustituir el pago de aguinaldo, ya que por ley equivale a una remuneración económica de al menos 15 días de salario”, sostuvo.

La activista explicó que hasta el 20 de diciembre próximo pedirán que patrones, trabajadoras y trabajadores domésticos suban su video o fotografía a las redes sociales.

“Vamos a esperar a que de aquí al 20 de diciembre se sumen más ciudadanos a la campaña, poco a poco estamos generando un cambio de conciencia. Este cambio comienza cuando la gente deja de pensar que el aguinaldo es un asunto de buena voluntad y lo empieza a ver cómo un derecho”, afirmó.

Comentó que generaron distintos materiales para informar a la población sobre cómo calcular el aguinaldo, cuánto corresponde por ley y qué no es aguinaldo. “Esperamos que con esta campaña más trabajadoras y trabajadores reciban su aguinaldo este 2017”, confió.

Y añadió: “Las organizaciones vamos a seguir trabajando hasta conseguir que todos los derechos de las trabajadoras del hogar sea una cuestión que se ejerza todos los días”.

Luis Fernández, también de la organización Nosotrxs, recordó que las personas que no reciban este beneficio pueden recurrir a la Junta de Conciliación y Arbitraje, y confió en que México se apegue al artículo 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el diseño de políticas públicas que garanticen los derechos de este sector de trabajadores.

La representante de Hogar Justo Hogar, Marcela Azuela afirmó que el país que se quiere comienza desde la casa, por lo que consideró importante respetar los derechos de los trabajadores del hogar.

“Somos tres organizaciones que buscamos el reconocimiento de todos los derechos para las trabajadoras del hogar, los mismos derechos que tienen los demás trabajadores, no queremos beneficios, no queremos privilegios, no queremos ni uno más, pero tampoco ni uno menos, es una batalla que nos ha sido muy difícil dar porque pareciera que en este país está muy normalizado que haya ciudadanos de primera y de segunda categoría”, expresó.

Azuela aseguró que las trabajadoras del hogar viven múltiples situaciones de discriminación no sólo porque la mayoría son mujeres, sino, dijo, porque “algunas son indígenas, que tienen niveles económicos bajos, niveles educativos bajos y conocen poco sus derechos”.

Todo ello, aseguró, abona a que no se respeten y no se garantice el ejercicio de sus derechos, situación que es preocupante.

“El aguinaldo es un derecho, por lo que no debe confundirse la relación laboral con la relación de cariño regalándole ropa a dulces a los empleados del hogar, porque a veces en esa relación de cariño se cometen muchos abusos”, subrayó.

Al respecto, la representante del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH), Marcelina Bautista anunció que a partir de enero próximo, los empleados del sector doméstico que no hayan recibido aguinaldo podrán acercarse al Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, para recibir asesoría y garantizar el acceso a este derecho establecido en la Ley Federal del Trabajo.

En su mayoría, indicó, los integrantes de este sector laboral no cuentan con contrato y reveló que el 95 por ciento son mujeres, y la mayoría percibe dos salarios mínimos.

