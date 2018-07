Propone CNDH esclarecer desapariciones

Agencia Reforma. CIUDAD DE MÉXICO.-Las desapariciones ocurridas en el primer semestre del año en Nuevo Laredo, Tamaulipas, se deben esclarecer sin importar el perfil de las víctimas, advirtió el Ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez.



Ayer, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que en un domicilio donde había armamento diverso también hallaron pancartas alusivas a las personas desaparecidas o ejecutadas, presuntamente por elementos de la Marina.



¿Si las víctimas fueran presuntos criminales aún así se deberían esclarecer los casos?, se le cuestionó al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

"Desde luego. Nosotros (en nuestra investigación) diríamos lo que encontramos y exigiríamos que hubiera procuración de justicia para las víctimas de desaparición, aquí hay personas de carne y hueso que están desaparecidas", respondió González Pérez.



Ninguna desaparición se puede justificar, las realicen representantes de instituciones públicas o particulares



También aseguró que en el expediente que tienen abierto por las desapariciones que fueron denunciadas por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, no excluirán a nadie como posible responsable, sea funcionario o no.



"Para nosotros es todavía un expediente abierto donde no hemos determinado quién está detrás de esas desapariciones", añadió.



El Ombudsman también se comprometió a que antes de que termine la Administración de Enrique Peña Nieto dará a conocer el informe final sobre el caso Ayotzinapa.



"Vamos muy avanzados, el equipo del caso Iguala se reunió la semana pasada con los padres de familia y refrendamos ahí el compromiso para que a la brevedad podamos hacer el pronunciamiento", agregó.