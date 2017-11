Protesta de pilotos afecta 61 vuelos de Aeroméxico

Ciudad de México.- Una protesta parcial de pilotos de Aeroméxico ocasionó el retraso de dos vuelos y la cancelación de 59 en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El número estimado de pasajeros afectados es de 10 mil personas. El paro parcial comenzó a las 6:00 horas y concluyó a medio día.

Pilotos de Aeroméxico. Foto: Twitter.

De acuerdo con Aeroméxico, los pilotos no se presentaron a sus vuelos en protesta por el despido del capitán José Manuel Orduño de Aeroméxico Connect quien fue despedido por mala conducta.

No obstante, la Asociación Sindical de Pilotos de México (ASPA) dijo que el despido fue por un tema médico que la aerolínea no reconoce, ya que al piloto lo operaron del cuello y cuenta con sus incapacidades del Instituto Mexicano del Seguro Social.

"Este movimiento fue una muestra de unión y apoyo que caracteriza a los pilotos de ASPA ante las injusticias, hecho que nos fortalece como gremio y como seres humanos”.

Foto: Xinhua.

“Aplaudimos la unión, sin embargo, no fue una directriz emanada por el Comité Ejecutivo o avalada por la Asamblea General, nuestro órgano máximo de toma de decisiones”, indicó ASPA, en un comunicado.

El sindicato de pilotos logró entablar un diálogo con la aerolínea para esclarecer si se trata de un despido injustificado y agregó que trabajará para reducir lo antes posible las afectaciones.

Por su parte, Aeroméxico indicó que los vuelos demorados fueron AM 519 Ciudad de México-Villahermosa y AM 0900 Ciudad de México-Monterrey.

Mientras que los vuelos cancelados fueron los siguientes:

AM 2632/2633 Ciudad de México - Aguascalientes - Ciudad de México

AM 0200/0201 Ciudad de México - Torreón - Ciudad de México

AM 2046/2047 Ciudad de México - Oaxaca - Ciudad de México

AM 2410/2411 Ciudad de México - Tampico - Ciudad de México

AM 2084/2085 Ciudad de México - Veracruz - Ciudad de México

AM 2420/2421 Ciudad de México - Matamoros - Ciudad de México

AM 2460/2461 Ciudad de México - Queretaro - Ciudad de México

AM 140/140 Ciudad de México - Puerto Vallarta - Ciudad de México

AM 902/915 Ciudad de México - Monterrey - Ciudad de México

AM 100/225 Ciudad de México - Guadalajara - Ciudad de México

AM 519/508 Ciudad de México - Mérida - Ciudad de México

AM 589/590 Ciudad de México - Cancún - Ciudad de México

AM 170/185 Ciudad de México - Tijuana - Ciudad de México

AM 2532/2533 Ciudad de México - San Luis Potosí - Ciudad de México

AM 2062/2063 Ciudad de México - Ciudad Obregón - Ciudad de México

AM 2070/2069 Ciudad de México - La Paz - Ciudad de México

AM 2528/2529 Ciudad de México - Minatitlán - Ciudad de México

AM 2440/2441 Ciudad de México - Campeche - Ciudad de México

AM 2642/2643 Ciudad de México - Zacatecas - Ciudad de México

AM 551/552 Ciudad de México - Tuxtla Gutiérrez - Ciudad de México

AM 162/289 Ciudad de México - Culiacán - Ciudad de México

AM 2776/2777 Ciudad de México - Tapachula - Ciudad de México

AM 2564/2565 Ciudad de México - Manzanillo - Ciudad de México

AM 164/155 Ciudad de México - Bajío - Ciudad de México

AM 569/576 Ciudad de México - Cancún - Ciudad de México

AM 258/279 Ciudad de México - Ciudad Juárez - Ciudad de México

AM 910/917 Ciudad de México - Monterrey - Ciudad de México

AM 408/409 Ciudad de México - Nueva York - Ciudad de México

AM 646/645 Ciudad de México - Los Ángeles - Ciudad de México

AM 256/255 Ciudad de México - Ciudad del Carmen - Ciudad de México

AM 2446/2445 Ciudad de México - Morelia - Ciudad de México

AM 2428/2429 Ciudad de México - Durango - Ciudad de México

AM 272/283 Ciudad de México - Los Cabos - Ciudad de México

AM 2682/2689 Ciudad de México - Dallas - Ciudad de México

AM 046/047 Ciudad de México - Lima - Ciudad de México

AM 624/265 Ciudad de México - Panamá - Ciudad de México

AM 434/435 Ciudad de México - Orlando - Ciudad de México

AM 2534/2535 Ciudad de México - San Luis Potosí - Ciudad de México

AM 650/651 Ciudad de México - Managua - Ciudad de México

AM 120/121 Ciudad de México - Guadalajara - Ciudad de México

AM 906/913 Ciudad de México - Monterrey - Ciudad de México

AM 922/957 Ciudad de México - Monterrey - Ciudad de México

AM 900 Ciudad de México - Monterrey

AM 2219/2001 Monterrey - Chihuahua - Monterrey

AM 420 Ciudad de México - Mérida - Miami

AM 421 Miami - Mérida - Ciudad de México

AM 761/762 Ciudad de México - Bogotá - Ciudad de México

AM 276/107 Ciudad de México - Guadalajara - Ciudad de México

AM 315/304 Ciudad de México - Acapulco - Ciudad de México

AM 674/675 Ciudad de México - San Pedro Sula - Ciudad de México

AM 430/431 Ciudad de México - Detroit - Ciudad de México

AM 2458/2459 Ciudad de México - Zihuatanejo - Ciudad de México

AM 515/534 Ciudad de México - Mérida - Ciudad de México

AM 2412/2413 Ciudad de México - Tampico - Ciudad de México

AM 2424/2425 Ciudad de México - Matamoros - Ciudad de México

AM 2400/2401 Ciudad de México - Veracruz - Ciudad de México

AM 484/481 Ciudad de México - Las Vegas- Ciudad de México

AM 553/560 Ciudad de México - Tuxtla Gutiérrez- Ciudad de México

AM 2447/2448 Ciudad de México - Colima- Ciudad de México

Aeroméxico informó que no cobrará cargos por reexpedición, cambio de fecha de salida o regreso, así como por cambio de vuelo; siempre y cuando sea en la misma ruta y en la misma cabina.

Protesta de pilotos aviadores ahora en Aeropuerto Internacional Benito Juárez, Terminal 2. El sistema se colapsa por todas partes. El desgobierno nos afecta a todos. pic.twitter.com/KoJaegCQEZ — John M. Ackerman (@JohnMAckerman) 27 de noviembre de 2017

Si se realiza un cambio de ruta, el pasajero deberá pagar la diferencia de tarifa entre el boleto original y el nuevo al momento de realizar el cambio.

Y si decide no utilizar este beneficio, cuenta con un año de vigencia para hacer los cambios, a partir de la fecha de expedición.

“Es importante mencionar que no tenemos responsabilidad alguna de cubrir cualquier costo adicional que se dé por la afectación como transporte terrestre, hospedaje, alimentos, llamadas telefónicas, entre otros”, indicó Aeroméxico.

El programa aplica del 28 de noviembre al 01 de diciembre de 2017 y el periodo del viaje hasta el 08 de diciembre de 2017, pero aplica solo para boletos emitidos al 28 de noviembre de 2017.

¿Por qué protestan los pilotos de Aeroméxico?

Los pilotos protestan por el despido de uno de sus compañeros que fue removido de la aerolínea tras un historial de mala conducta, siguiendo los procedimientos previstos en el contrato colectivo entre la empresa y la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), indicó Aeroméxico.

Este grupo de pilotos disidentes de ASPA decidió ausentarse e ignorar el llamado que hizo la dirigencia sindical para evitar la afectación a los pasajeros.

Pilotos de Aeroméxico. Foto: Twitter.

Los pilotos también protestan por una iniciativa de ley que pretende incrementar de 90 a 100 horas de vuelo al mes, lo cual, argumentan, podría incrementar la fatiga y la seguridad al volar.

La iniciativa también quiere permitir que pilotos extranjeros piloteen vuelos nacionales, ya que hasta ahora solo los pilotos mexicanos pueden volar en cielo mexicano.

Los clientes afectados serán protegidos conforme a las políticas vigentes y lo establecido por las leyes de Aviación Civil y Protección al Consumidor, señaló la aerolínea en un comunicado.

Tal vez te interese: