Próximo alcalde de Xalapa no será fiel sirviente de Yunes

A unos días de tomar protesta como presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez advirtió al gobernador de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, que los alcaldes no son sus subordinados.

"En todos los planos lo que queremos es construir acuerdos institucionales; con el gobernador tenemos que sostener una relación de trabajo institucional y respetuosa, [pero] los alcaldes no somos sus subordinados"

Hipólito Rodríguez. Foto: Facebook

Rodríguez dejó en claro que quiere trabajar de manera cordial y armoniosa, con el fin de beneficiar a la población. Además se defendió ante las acusaciones de Yunes, en las que se le señalaba de no querer colaborar en la conformación de nuevas policías municipales, a lo que el futuro presidente municipal alegó no estar aún en el puesto, por lo tanto no quiere improvisar.

"La conformación de policías lleva tiempo, porque no vamos a improvisar, necesitamos una policía capacitada, confiable, con conocimientos en derechos humanos y juicios orales y blindada contra la corrupción. Eso nos llevará ocho o nueve meses" comentó Rodríguez.

Será a partir del primero de enero, que Hipólito Rodríguez tome posesión de la alcaldía.

Para recordar

Hipólito Rodríguez se lanzó como candidato a la presidencia municipal por el Partido del Trabajo en el 2013, perdiendo por haber recibido un poco más de dos mil votos.

Estuvo involucrado en un escándalo en el que se le señalaba como golpeador de su ex esposa, el cual nunca fue comprobado.

Ahora, con la imagen de MORENA en su espalda y Andrés Manuel López Obrador a su lado, obtuvo la victoria en la capital del estado

Como investigador ha publicado 10 artículos, 10 capítulos para libros en colaboración, 10 libros y 28 publicaciones varias.