Feminicidios de México en aumento, muchos en la impunidad

En Sinaloa y México, el número de mujeres asesinadas va en aumento, mas no es así con los culpables castigados por estos delitos.

El nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, más la falta de perspectiva de género de quienes lo aplican, ha ocasionado que los delitos hacia las mujeres queden en la impunidad, en lugar de que se haga justicia, de acuerdo con un experto consultado del Observatorio Ciudadano Nacional del

FEMINICIDIO

Sinaloa en ocho meses cuenta con 59 feminicidios, según cifras oficiales hasta agosto. El conteo de esta casa editorial es de 62, ya que suma las tres bajas de mujeres registradas hasta el día 18 de septiembre.

La mayoría de los delitos son cometidos con armas de fuego, seguido por arma blanca, y en tercer lugar contusiones. Además, las menores de edad ultimadas van en aumento, ya que de tener tres el año pasado, este año se han registrado diez asesinatos a menores de edad. Los asesinatos a mujeres han tenido lugar en su mayoría en la ciudad de Culiacán, a la que le sigue el puerto de Mazatlán (Fiscalía General del Estado de Sinaloa).

Foto: EL DEBATE

PERMISIBILIDAD

"Evidentemente vemos un aumento en los casos de feminicidio en el país. Esto yo lo explico porque se mantiene una situación grave de violencia generalizada, pero en esta violencia generalizada las mujeres se van a llevar siempre la peor parte porque hay una violencia generalizada por razón de género", dijo Rodolfo Manuel Domínguez Márquez, coordinador de Justicia, Derechos Humanos y Género del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en entrevista con EL DEBATE.

Domínguez Márquez considera que en México se vive con un sistema que favorece la impunidad, el cual envía un mensaje de permisibilidad o de tolerancia a los delitos y pone en mayor riesgo a las mujeres.

"Porque el mensaje es: puedes asesinar, puedes violentar y no va a pasar nada, y creo que esto también explica mucho por qué estamos viviendo un aumento de feminicidios en todo el país", opinó.

En Sinaloa, este aumento de asesinatos a mujeres Domínguez lo liga a la presencia del crimen organizado y el fortalecimiento de muchos de los actos delictivos que realizan estos grupos que tienen relación con la violencia contra las mujeres, particularmente en el tema de trata, donde el Observatorio del Feminicidio ha documentado patrones relacionados con esto.

Asimismo, particularmente en este estado, sobre la normalización de la violencia en el ámbito doméstico, que tiene que ver con la falta de implementación de mecanismos de protección para mujeres que se encuentran en situación de violencia, el experto dice que todavía hay una deuda pendiente con el tema de órdenes de protección que no han logrado implementar adecuadamente. La falta de implementación del mecanismo es debido a que falta coordinación institucional que favorezca la protección de las mujeres que requieren de medidas de protección.

"Esto al no proteger a las mujeres que requieren de medidas se les expone a ser víctimas de feminicidio, entonces vemos una serie de patrones que vinculan violencia con impunidad, con falta de debida diligencia en las autoridades y que expone a las mujeres a mayor violencia y tiende esta forma de violencia a normalizarse", reiteró.

SIN PERSPECTIVA

El nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio —según Domínguez Márquez— se puede perfeccionar; sin embargo, lo que es necesario de inmediato es que quienes imparten justicia tengan una perspectiva de género. La falla estructural tiene que ver más con los operadores, particularmente la procuración de justicia y el papel que juegan los funcionarios de las procuradurías y los jueces.

"A mí me parece que una de las principales fallas tiene que ver con la falta de capacitación y comprensión del nuevo sistema por los operadores, que siguen repitiendo malas prácticas que vienen repitiéndose desde el viejo sistema, que tiene que ver justo con la falta de perspectiva de género en la investigación de los casos", señaló el especialista.

En lo que a los jueces respecta, el integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio explica que tampoco actúan con perspectiva de género y tienden con sus criterios a ocultar la violencia, justificar a los agresores o culpar a las víctimas, y esto también tiene como consecuencia favorecer la impunidad en los casos.

Foto: Temática/Ilustrativa (Cortesía)

CONTRA LA IMPUNIDAD

Desde el Observatorio, Domínguez indica que han estado trabajando y capacitando particularmente para evitar la impunidad, a pesar de que no es una tarea fácil y saben que falta mucho por trabajar: «Sí hemos capacitado en materia del nuevo Sistema para mirarlo con perspectiva de género y tratar justamente de prever y combatir estas deficiencias de operación en el nuevo Sistema», expuso.

2017, AÑO DIFÍCIL

Sinaloa queda a deber en seguridad a las mujeres, pues los delitos como violencia familiar y violaciones registran 1756 y 96 denuncias, respectivamente.

El máximo que han alcanzado los feminicidios en el 2017 en Sinaloa son diez delitos por mes, siendo mayo y agosto los meses que registran este lamentable número de incidentes; los menores son abril y septiembre, que muestran tres mujeres ultimadas hasta el momento.

Es necesario recordar a los lectores que, a pesar de que las cifras son alarmantes, hay mujeres que no se animan a denunciar por miedo a sus agresores.

FEMINICIDIOS, CRUELDAD

Una constante en los feminicidios es la crueldad con la que se llevan a cabo. Esta ha venido aumentando en los últimos años, así como la exposición de las mujeres que son asesinadas en espacios públicos o abandonadas en los mismos.

ALERTA DE GÉNERO, FALTAN ESTRATEGIAS

En Sinaloa fue declarada la alerta de violencia de género el pasado 31 de marzo del 2017 en los cinco principales municipios de Sinaloa: Ahome, Guasave, Navolato, Culiacán y Mazatlán. Las directrices de los institutos municipales de la mujer han declarado estar trabajando de la mano con sus respectivos alcaldes y alcaldesa, así como con Aracely Tirado, directriz del Instituto Sinaloense de las Mujeres; empero, la situación de las mujeres no ha cambiado para bien.

Aracely Tirado, directora del Instituto Sinaloense de las Mujeres. Foto: EL DEBATE

RESPETO, SACAN A PERIODISTA DE MARCHA DE LA CDMX

La marcha llevada a cabo el pasado domingo en la Ciudad de México, en la cual había dos contingentes, uno de mujeres y uno mixto, expulsó a un periodista que no respetó esta regla y se lanzó al contingente de mujeres, del cual fue echado y se le pidió que respetara y participara en el contingente mixto. Diferentes medios de comunicación condenaron a las manifestantes; mientras otros mostraron su apoyo a las mismas, pidiendo respeto a quienes marchaban y esperando que no se olvidara el punto de pedir justicia para las mujeres, fin del evento, no el hecho de echar a alguien del mismo.

