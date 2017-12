¿Qué distingue a un cachanilla cuando viaja a otro estado?

Mexicali, Baja California.- Cuando habitantes de esta bella ciudad fronteriza viajan hacia otros estados de la república, o a cualquier lugar del mundo, siempre se distinguen, ellos tienen una peculiar forma de vida que la transmiten en su personalidad en todo lugar que pisan. Esta gente bonita llega para quedarse, aprender experiencias nuevas y dejar su toque muy personal en tierras ajenas.

1.- Lleva sus botas y abrigos de "peluche", porque son las que usa en Mexicali

Cuando un cachanilla llega de vacaciones a otro estado en temporada de invierno, llega con prendas dignas para viajar al polo norte, pero gran sorpresa se lleva cuando se da cuenta de que en ese lugar "no hace nada de frío comparado con el que hace en Mexicali".

Foto: Internet

2.- No los puedes impresionar llevándolos a comer a un restaurante de comida china

Si alguien sabe de estos platillos aparte de los chinos, son los mexicalenses, pues cómo no, si en Mexicali se encuentran los restaurantes donde se prepara la comida china más deliciosa en el país. Además, seguramente para ellos no es la "gran cosa" consumir estos platillos en otro lugar, pues en su ciudad hay un establecimiento en cada esquina.

Foto: Mexicali.org

3.- Saben de tráfico y largas filas

Cómo no saber de paciencia, si durante horas hacen cola atrapados en el tráfico de la garita para viajar a Estados Unidos. Los cachanillas ya aprendieron a esperar y para ello, siempre van preparados con algo que les entretenga, ya sea su celular, tablet, incluso hasta pueden ver una película mientras hacen fila o "echarse una coyotito".

Foto: La Voz de la Frontera

4.- Usan "extrañas" palabras incomprendibles para otros

"'Chinteguas', ya nos dejó tirados esta 'ranfla', ahora tendremos que ingeniarnos una 'chicanada' para arreglar esto, lo peor del caso es que hace un calarón que no está nada 'chilo', y ni siquiera hay algún lugar cercano que tenga 'refri'". Véase: "Situaciones y frases que caracterizan a un buen cachanilla".

Foto: Internet

5.- Les preguntas dónde compraron algo y responden que en el "sobre ruedas"

En Mexicali es muy común comprar artículos a comerciantes que instalan sus puestos en la calle, como una especie de tianguis. En esta ciudad es más común llamarlo "sobre ruedas". Aquí se ofertan productos nuevos y de segunda mano, muchas veces a precios más baratos que en negocios formales se encuentran más caros.

Foto: Unimexicali

6.- Tienen un tatuaje

Si no tienen uno, seguramente han pensando en hacerse alguno en el futuro. En Mexicali existe una cultura y amor por los tatuajes, de forma que éstos se han convertido en arte y una forma de expresión, a diferencia de otros estados de la república donde la cultura es más tradicional y rechazan esta moda.

Foto: Internet

7.- Tal vez en algún momento de su vida fueron emos, darks o punketos.

Las culturas suburbanas son muy comunes en esta ciudad, sobre todo en jóvenes y adolescentes. Tal vez en algún momento de su vida, los cachanillas en edad adulta adoptaron estas modas.

Foto: Internet

8.- Mucha de su ropa es proveniente de Estados Unidos

Por ser una ciudad fronteriza, en Mexicali se usa mucho la compra y venta de ropa proveniente de Estados Unidos, o comprada directamente allá, ya que es mucho más fácil para un cachanilla ir venir en corto tiempo y realizar compras en el país vecino, para el consumo personal, o bien, para venderlo.

Foto: Internet

9.- Saben lo que es camión urbano cargado hasta el tope

Si viajan en transporte público, son expertos conocedores de que los camiones en horas pico van hasta el tope de pasajeros. Seguramente han vivido la experiencia de ir parados casi saliéndose de la puerta, y salir ilesos de los frenos bruscos y aceleradas de los choferes.

Foto: Internet

10.- Su manera de hablar

Es lo principal que distingue a un cachanilla cuando viaja a otro estado, y es que en cada región la población habla de manera diferente. Los mexicalenses lo hacen de una forma muy peculiar, como si iniciaran de una forma baja y terminaran la frase en alta, como casi en forma de pregunta, como un "cantadito", como son mucho "sabor", ustedes saben.

Foto: Internet

