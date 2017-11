"¿Qué hago aquí?, ¿quién eres?" Le dijo a taxista

Ciudad de México.- Porque “te metes en muchas broncas”, no tocar a las pasajeras que se quedan dormidas dentro del taxi, por el nivel de alcohol que consumieron, es una medida de precaución de Rigoberto López al conducir su vehículo en la Ciudad de México.

El hombre que lleva más de una década recorriendo la capital mexicana, manifestó que los pasajeros ebrios son con los que más “tiene que batallar”. Con las dos manos en el volante y observando de manera constante el espejo retrovisor, recuerda que una de las situaciones más complejas que le ha tocado vivir fue con una joven que se quedó dormida por más de tres horas en su auto.

“En Polanco, en la madrugada, una chica me pidió que la llevara a Coyoacán; sin embargo, no me dijo exactamente la dirección. Agarré camino hacia el centro de Coyoacán y cuando llegamos le grité para despertarla y le digo: ‘Llegamos, al lugar que me indicó, ¿dónde es tu domicilio?’. Volteo y estaba dormida.