¿Qué llevo a un centro de acopio para damnificados por el sismo?

Ciudad de México.- El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), abrió tres centros de acopio para apoyar a familias de Chiapas y Oaxaca, afectadas por el sismo y las recientes lluvias.

Los centros de acopio estarán abiertos en un horario de las 09:00 a 19:00 horas y se ubican en las siguientes direcciones:

*Centro de acopio No.1 Oficinas Centrales DIF Nacional, Av. Emiliano Zapata No 340, primer piso, Col. Santa Cruz Atoyac, delegación Benito Juárez.

*Centro de acopio No.2 Almacén General DIF, Av. México Coyoacán No. 278, Col. Santa Cruz Atoyac, delegación Benito Juárez.

*Centro de acopio No.3 Casa Hogar para Niñas “Graciela Zubirán Villarreal” en Av. Insurgentes Sur No. 3700 A, Col. Cuicuilco, delegación Coyoacán.

En estos sitios se recibirán, en buen estado:

*Colchonetas y Cobertores.

*Pabellones.

*Alimentos (atún, frijol, sardinas, leche en polvo; así como agua, cereal, galletas, café soluble, etc.).

*Botas de plástico para lluvia en tallas: 4, 5, 6, 7 y 8.

*Botas de plástico para niños de 11 meses a los 8 años.

*Impermeables para niños y adultos.

*Productos higiénicos (jabón para cuerpo y rostro, toallas sanitarias, cepillos y pasta dental).

*Ropa en general.

*Zapatos.

*Cobijas.

ENTÉRATE: LISTA DE CENTROS DE ACOPIO EN TODO EL PAÍS POR SISMO DE 8.2 GRADOS.

TE OFRECEMOS UN LISTADO POR ESTADO:

AGUASCALIENTES



DIF estatal

Avenida Maestros esq. con avenida de la Convención, Col. España



NUEVO LEÓN



Congreso de Nuevo León

Zaragoza y Matamoros, centro de Monterrey.



DIF Estatal

Morones Prieto 600 Oriente, Monterrey.

Igualmente recibirán víveres, los 51 DIF municipales.



Hospital Pisquiátrico de la Secretaría de Salud

Mariano Azueta 680, colonia Buenos Aires, Monterrey.



Doctores Hospital

Ecuador 2331, colonia Balcones de Galerías, Monterrey.



Movimiento Médico 22 de junio

Sábado, a partir de las 14 horas en la Plaza de la Purísima, de Hidalgo y Porfirio Díaz, Monterrey.



Centro Cometa

Eloy Cavazos 1017, col Puesta del Sol, Ciudad Guadalupe.



CHIAPAS



DIF estatal

Libramiento Norte Oriente, esquina Pasó Limón



Delegaciones regionales del sistema DIF



Delegación II Valles Zoque

6 Sur No. 158 entre 1a. y 2a. Sur Cintalapa, Chiapas.

Delegación III Mezcalapa

1a. Calle Oriente s/n, Copainala, Chiapas

Delegación IV De los Llanos

1a. Norte Oriente No. 61, Barrio San Pedro, Venustiano Carranza

Delegación V Altos

Av. Miguel Hidalgo No. 7 Andador Eclesiástico, Centro Histórico

Delegación VI Fraylesca

4a. Av. Sur Oriente No. 84, Villaflores

Delegación VII Bosques

Av. Central Poniente No. 36, Bochil

Delegación VIII Norte

Calzada General Cesar A. Lara s/n, Las Ramas, Pichucalco

Delegación IX Istmo Costa

Prolongación Av. Hidalgo No. 2580 Tonalá

Delegación Soconusco

Carretera Puerto Madero Chiapas Km. 3.5, Tapachula

Delegación XI Sierra

1a. Av. Norte, esq. 2a Calle Poniente, s/n Barrio centro Motozintla, Chiapas

CDMX

DIF

Oficinas Centrales DIF Nacional, Av. Emiliano Zapata No 340, primer piso, Col. Santa Cruz Atoyac, delegación Benito Juárez.

Centro de acopio No.2 Almacén General DIF, Av. México Coyoacán No. 278, Col. Santa Cruz Atoyac, delegación Benito Juárez.

Centro de acopio No.3 Casa Hogar para Niñas “Graciela Zubirán Villarreal” en Av. Insurgentes Sur No. 3700 A, Col. Cuicuilco, delegación Coyoacán.

Cruz Roja

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México

Avenida Universidad 1449, colonia Pueblo Axotla, en la delegación Álvaro Obregón (a media calle de la estación del Metro Viveros-Derechos Humanos (Línea 3) de 09:00 a 18:00 horas.

También se instalarán Centros de Acopio en las Unidades Desconcentradas “Benita Galeana” (Campesinos 398, colonia Santa Isabel Industrial, delegación Iztapalapa –estación del Metro Atlalilco de la Línea 12) y Sur (Avenida Prolongación División del Norte 815, colonia Jardines del Sur, delegación Xochimilco).

El Instituto Politécnico Nacional ha dispuesto dos centros de acopio ubicados en:

Zacatenco: en las instalaciones de la Secretaría de Extensión e Integración Social ubicado en Av. Juan de Dios Bátiz s/n Esq. Luis Enrique Erro, Col Residencial la Escalera. C.P. 07320

Casco Santo Tomás: Cuadrilátero, Prolongación de Carpio y Lauro Aguirre s/n, Casco de Santo Tomás, C.P. 11340, Ciudad de México. Mayores informes al tel. 5729 6000 ext. 51673

COAHUILA



DIF Coahuila

Paseo de las Arboledas y Jaime Torres Bodet s/n Col Chapultepec Saltillo, Coahuila.



Coordinación DIF Coahuila Región Laguna

Edificio Coahuila, Periférico Raúl López Sánchez y Blvd. Río Nazas Torreón, Coahuila.



Coordinación DIF Coahuila Región Centro

Calle Nogal No. 831 Col. FOVISSSTE Monclova, Coahuila.



Coordinación DIF Coahuila Región Norte

Libramiento Manuel Pérez Treviño s/n Parque Industrial Piedras Negras, Coahuila.



Apoyemos a quien más nos necesita. Únete! pic.twitter.com/AanMXa0I2A — Sistema DIF Hidalgo (@difhgo) 8 de septiembre de 2017

HIDALGO

Organiza DIF estatal

Parque Hidalgo 120 Col Centro, Pachuca, Hidalgo

9 y 10 de septiembre de 9 a 14:00

11 y 12 de septiembre de 8:30 a 16:30



Sotero

Dr. Manuel del Corral 101 Co. Real de Minas, Pachucha, Hidalgo

De 10am a 8pm





SONORA



Restaurant Papa Frijol

Plaza Dila, Bulevar José María Morelos 240 Local 42, Bugambilias

Teléfono: 215 0177

12pm a 9pm de viernes a miércoles



• Fray Juan de Zumárraga 7, entre Vasco de Gama y Dr. Aguilar, Col. Los Arcos

Teléfono: 216 77 34

De viernes a martes



Yonki

Álvaro Obregón 75B entre González y Pino Suárez, Col. Centro

12pm a 8pm de viernes a miércoles



• Manuel Z Cubillas 50 entre Bravo y Ocampo, Col. Centenario

9am a 5pm de viernes a miércoles



• Leovigildo Gómez 49 entre Tabasco y Michoacán, Col. Pimentel



• Villa Hermosa 3 entre Del Bosque y Del Mar, Col. Las Villas



Hospital general

Lunes a viernes a las 8pm



Sede de Red Solidaria

Jalapa 13 entre Carlos Balderrama e Ignacio Soto, Col. Jerez del Valle

Teléfono: 6621412043



ZACATECAS



DIF estatal

Av. La Encantada 102 Centro, Zacatecas, Zac.