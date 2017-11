Reasignan tarjetas de reconstrucción por errores en Morelos

Morelos.- El coordinador de delegados de SEDATU, Marcos Ibarra Infante, anunció que 779 tarjetas del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) en Morelos serán reasignadas para que los damnificados por el terremoto del pasado 19 de septiembre reciban 120 mil pesos, por daño total de sus propiedades, y no sólo el monto de 15 mil pesos por daño parcial, error ocurrido debido a una mala clasificación.

Explicó que las irregulares obedecieron a cortes que hicieron con antelación durante los censos donde no se tuvo toda la información completa, los propietarios no se encontraron en las casas o, incluso por algunos errores humanos.

Pero el funcionario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) aseguró que las anomalías fueron subsanadas y quienes se acercaron a las mesas técnicas de atención fueron incluidos en esa lista.

Ibarra Infante dijo que las mesas estarán abiertas hasta el próximo sábado para que aquellas familias cuyas propiedades fueron clasificadas con daño parcial pero éste sea mayor o total acudan para ser reasignados.

También dejó abierta la posibilidad para que, en caso de presentarse por algún contratiempo, sean contemplados pero hizo un llamado a acudir antes del cierre de las mismas.

Detalló que luego del sismo las brigadas federales revisaron 40 mil hogares, algunos en dos o más ocasiones, levantaron 15 mil 801 censos, nueve mil 697 con daño parcial y seis mil 104 total, de las cuales se entregaron 10 mil 502 tarjetas, siete mil 102 por daños parciales y tres mil 400 por daños totales.

Explicó que los casos de Jojutla, municipio que sufrió la mayor afectación en el estado y donde manifestaron su inconformidad por la clasificación de daños, ya fueron incorporados a esta lista y en breve se les entregarán sus tarjetas.

Marcos Ibarra no precisó en cuantas exhibiciones se completará el monto de los 120 mil pesos pero dijo que una vez que obtengan su tarjeta en un lapso de una semana podrán retirar hasta el 30% del monto y cada 15 ó 20 días podrán hacer retiros similares, para el caso de los daños parciales éste se hace en una sola exhibición.

Cuando las tarjetas sean entregadas a los damnificados éstos deben firmar una carta-compromiso de que usarán los recursos para la reedificación de sus hogares. También expuso que el gobierno federal trata de garantizar la existencia de materiales para la construcción y que éstos se oferten al costo del mercado, sin abusos.

Otra forma de verificación que constata que el dinero se usa para la reconstrucción, señaló, es el esquema de mujeres vigilantes.

Informó, asimismo, que hasta el momento se demolieron dos mil 475 viviendas y se levantaron 45 mil 893 metros cúbicos de escombro pero afirmó que en algunas colonias las demoliciones no se han concretado debido a que los propietarios no dieron permiso, otros pidieron que se hiciera efectiva hasta tener la tarjeta y en otros casos las viviendas dañadas están entre viviendas que no sufrieron ningún percance por lo que no puede usarse maquinaria pesada y la demolición se hace a mano.

El coordinador operativo del fondo estatal Unidos por Morelos, Emmanuel Alexis Ayala Gutiérrez, reiteró que el ejecutivo estatal hizo un censo de 22 mil damnificados que quedaron fuera del Fonden y esa ayuda que lleva un 80% de avance fue en especie y no en liquidez; se hizo a través de credenciales de colores amarillo, azul y morado y con ellas canjean material de construcción.

También se da asistencia técnica para que sigan los lineamientos de construcción y en caso de otro movimiento sísmico sean resistentes y no sufran daños.