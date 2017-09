Rechazan padres versión de que niño falleció por bacteria

YUCATÁN.-Los padres del niño Fabrizio, quien falleció por una supuesta negligencia médica en un hospital privado del norte de la ciudad, Santiago Sosa Cerón y Mónica Ávila Rodríguez, rechazaron la versión de que el menor falleció a causa de una bacteria,

Los padres del niño acudieron a presentar más documentos ante la Fiscalía General del Estado (FGE) a fin de que continúen las investigaciones en torno a la muerte de Fabrizio y la presunta negligencia médica que lo provocó.

Tras las diligencias en el Ministerio Público, la familia Sosa-Ávila declaró que el nosocomio donde murió su pequeño, ya presentó el expediente clínico, pero que está incompleto.

Los padres del niño acudieron a presentar más documentos ante la Fiscalía General del Estado (FGE) a fin de que continúen las investigaciones en torno a la muerte de Fabrizio. (Foto: El Horizonte)

Están en espera de mayores datos de ese expediente para analizarlo con un médico de confianza.

Sosa Cerón y Ávila Rodríguez indicaron que no creen en la hipótesis planteada por los doctores que atendieron al menor, de que una supuesta bacteria le provocó la muerte.

“No lo creemos, no fue una bacteria… por lo síntomas que presentó Fabrizio consideramos que no fue así. Hemos investigado con amigos doctores que tampoco consideran esa hipótesis… no podemos decir qué creemos lo que causó su fallecimiento, para no entorpecer la investigación”, pero no fue una bacteria, aseguraron.

A petición de los padres del niño, la Fiscalía General del Estado solicitó al hospital que entregue la lista del personal que trabajó en esos días en donde ocurrió el fallecimiento, así como los videos de las cámaras de circuito cerrado del inmueble, para que todo forme parte de la indagatoria.

A petición de los padres del niño, la Fiscalía General del Estado solicitó al hospital que entregue la lista del personal que trabajó en esos días en donde ocurrió el fallecimiento.

Desde el 19 de Agosto pasado cuando falleció el niño por una presunta negligencia médica, los directivos del hospital y los médicos no han querido emitir ninguna declaración en torno al asunto.

Los papás de Fabrizio declararon que no hay que generalizar de negligentes a todos los médicos, pues hay muy buenos doctores, pero específicamente nos referimos a quienes atendieron a nuestro hijo y consideramos que no lo hicieron adecuadamente.

Información de El Universal