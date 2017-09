Recomienda no usar Uber ni Cabify: fiscal de Jalisco

Jalisco.- El Fiscal General, Eduardo Almaguer Ramírez, recomendó a los ciudadanos no utilizar el servicios de las aplicaciones de Uber y Cabify tras lo sucedido con Mara Fernanda Castilla en el estado de Puebla, luego de abordar un auto de alquiler de la plataforma Cabify, por lo que exhortó a la ciudadanía de NO utilizar dichas aplicaciones hasta que no se regularicen ante las autoridades correspondientes.

Para evitar cualquier tipo de delito, ya sea robo, abuso sexual, u otros, como los que se han presentado en las últimas fechas, el fiscal dijo lo siguiente:

“Lo que yo le recomendaría a la población es que hagamos un alto en el camino, es decir dejar de usar (el servicio) hasta que estas compañías dejen de utilizar instrumentos jurídicos, amparos para evitar que las autoridades puedan registrarlos y someterlos al orden en el que deben de moverse ellos”, aseguró Almaguer Ramírez.

También añadió que desde que se desempeñó como Secretario del Trabajo en la entidad, buscó regular estas plataformas de servicios de taxis ejecutivos pero debido a que interpusieron algunos amparos no se logró impulsar una reforma a las leyes de movilidad para que se tenga más certeza de la operación, funcionamiento y socios.

“Desde que era secretario del Trabajo hice un planteamiento muy claro acerca de que todas estas plataformas deben estar debidamente registradas y quienes las conducen u operan también deben estar debidamente identificadas, el Gobierno del Estado ha hecho un gran esfuerzo y estas compañías de manera irresponsable, particularmente con los ciudadanos, han buscado ampararse y evitar que sean debidamente registrados”, aseguró.

Almaguer señaló que las empresas que ya operan en Guadalajara y Puerto Vallarta deben de iniciar este proceso de registro y se “haga un alto en el camino, de una vez por todas, todas las autoridades en su conjunto pongamos en su lugar a estos servicios y si lo van a prestar que sea con responsabilidad y seguridad al usuario y no suceda este tipo de situaciones como en Puebla o robos de los que nosotros hemos tenido denuncias, también de abuso sexual y asaltos a los choferes de estas plataformas”.

Los choferes de este tipo de plataformas, algunos, han sido detenidos por ese tipo de denuncias que se presentan ante la fiscalía, pero el proceso no deja de ser complejo, ya que la empresa no tiene una colaboración abierta con las autoridades o los propios afectados al negar en muchos casos la información, por lo tanto, Almaguer indicó, que la solución a todo esto es muy 'sencilla', "es registrarlos, someterlos a la ley y que ellos dejen de lado el interés económico, es mejor pensar en el interés de un servicio sustendado por el apoyo social".

Según La Jornada, a la fecha se han detenido a tres chóferes por casos de abuso sexual en donde llevan como clientes a mujeres, así como algunos por robos. No obstante se suman las denuncias de robos a los propios chóferes a quienes es “complicado apoyarlos porque en muchas ocasiones no apoyan para otorgarnos los datos que se necesitan para darle seguimiento".

