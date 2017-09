Recuento: Todo lo que sucedió con #MaraCastilla

La desaparición y posterior asesinato de Mara Fernanda Castilla Miranda comenzó la madrugada del viernes 8 de septiembre. En la noticia original de THE HUFFINGTON POST se revelan en orden cronológico los hechos.

La estudiante de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) estuvo el jueves 7 en el bar El Bronx en Sandrés Cholula, Puebla. Al salir, Mara abordó un taxi Cabify a las 4 horas para llegar a su casa; sin embargo, eso jamás sucedió.

Revelan #video del viaje en Cabify de Mara Fernanda Castilla, alumna de la UPAEP desaparecida vía @guadalupegalvez pic.twitter.com/rxIDdYIZzV — Oro Noticias (@OroNoticias) 13 de septiembre de 2017

Karen Castilla, la hermana de Mara fue quien pidió la unidad, ella sabía cuál era la ruta y el tiempo que demoraría en llegar hasta casa. Pero cuando el tiempo estimado del trayecto superó lo normal (15 minutos), Karen decidió reportarlo. Habían pasado 48 minutos y Mara aún no llegaba.

24 horas después

Familiares, amigos y compañeros de Mara se volcaron en las redes sociales para pedir cualquier tipo de información para hallar a la estudiante del tercer semestre de Ciencias Políticas. Después de viralizarse, la información fue retomada por distintos medios de comunicación y las autoridades hicieron de esta investigación su prioridad.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Mara Fernanda. Todo nuestro equipo se solidariza con su familia y los acompañamos este momento pic.twitter.com/s3CIDQXrNr — Cabify México (@Cabify_Mexico) 15 de septiembre de 2017

El sistema de Cabify permite conocer la identidad de los conductores, fue así que el sábado 9 de septiembre, Ricardo Alexis, conductor de la unidad que recogió a Mara, se presentó voluntariamente ante un agente de Ministerio Público para rendir su declaración.

36 horas después

En su testimonio, el chofer de Cabify aseguró haberla recogido en el bar y que había sido la misma Mara quien adelantó el fin del viaje poco antes de llegar a su casa. Al no tener pruebas fehacientes en su contra, las autoridades lo dejaron ir.

El mismo sábado, la familia de Mara declaró que recibió llamadas telefónicas en las que un hombre aseguró que la joven se encontraba bien. Gabriela Miranda, madre de Mara, detalló que nunca le fue requerido un rescate, y que, con base en las características de la desaparición, temía que su hija fuera entregada a una red de trata de personas.

#SiMeMatan es porque me gustaba salir de noche y tomar mucha cerveza... — MAPI (@MaraMiranda25) 5 de mayo de 2017

"El día sábado yo recibí una llamada en donde me dijeron que ella estaba bien, pero al pedir más información me colgaron. En este momento estamos descartando el secuestro porque no nos han pedido absolutamente nada, pero pensamos que tiene más el estilo de la trata de blancas", le dijo Gabriela Miranda al sitio web e-consulta.

144 horas después

El 13 de septiembre, la Fiscalía General del Estado de Puebla detuvo Ricardo Alexis en el municipio de Terrenate, Tlaxcala. ¿El motivo? Las autoridades rastrearon el celular de Mara y su geolocalización los llevó hasta ese poblado tlaxcalteca, donde lo capturaron y lo trataron como presunto responsable de privación ilegal de la libertad.

Con profundo dolor envío mi pésame a los familiares de #MaraCastilla. QDEP. El presunto responsable está detenido y pagará por este crimen. pic.twitter.com/88k05Z1ryl — Tony Gali (@TonyGali) 15 de septiembre de 2017

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (PGJET) cooperó con la fiscalía de Puebla. Las autoridades de Veracruz se sumaron a la investigación para agotar las indagatorias con respecto a la red de trata de personas.

El mismo miércoles se dio a conocer un video, de las cámaras de la zona residencial donde vivía Mara, en el que se observaba que el conductor de Cabify permaneció cerca de 30 minutos afuera de su casa. En ningún momento se advierte que ella hubiera descendido del vehículo.

Ricardo omitió este dato en su declaración inicial ante las autoridades.

190 horas después

Este 15 de septiembre, horas antes de la audiencia de formulación de imputación de Ricardo Alexis, la FGE consiguió una orden de cateo para revisar el domicilio de Ricardo Alexis. En la vivienda ubicada en un fraccionamiento de Santa Úrsula, Tlaxcala, encontraron marcas de sangre, además de ropa y otros artículos que presuntamente pertenecían a la joven desaparecida.

Fue entonces que la misma dependencia obtuvo dirigencia para que los peritos realizaran una prueba de sangre a Ricardo y así cotejaran el ADN del conductor contra el de los objetos encontrados.

199 horas después

El cuerpo de Mara Fernanda Castilla, estudiante de 19 años, fue hallada la tarde de este viernes en un tramo de la carretera Puebla-Tlaxcala.

La familia recibió la noticia después de presenciar la audiencia en la que se dictó prisión preventiva a Ricardo Alex. Antonio Gali Fayad, gobernador de Puebla, comunicó sus condolencias a la familia y prometió en que se hará justicia en este caso.

Por ahora, el conductor de Cabify ha sido trasladado al penal de San Miguel, ubicado en la ciudad de Puebla, desde donde continuará su proceso. Se le acusa del delito de privación ilegal de la libertad.