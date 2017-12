Regidor detenido por lavado de dinero regresa a Cabildo

Tijuana, Baja California.- El regidor Luis Torres Santillán, quien fue detenido hace un año en Estados Unidos acusado de lavado de dinero, regresó el día de hoy a su cargo dentro del Cabildo de Tijuana, Baja California, donde ocupa una de las regidurías del Partido Acción Nacional (PAN); no obstante, no volverá ocupar su lugar al frente de la Comisión de Seguridad Pública municipal.

Torres Santillán no recuperará su puesto frente a la Comisión de Seguridad Pública municipal. Foto: Síntesis TV

Torres Santillán fue aprehendido en diciembre de 2016, sólo 15 días después de asumir el cargo. Su detención se dio como parte de las investigaciones de una corte de San Diego, California, en la que se indagaba a un grupo de 12 tijuanenses que presuntamente integraban un red de lavado de dinero. Entre los investigados se encontraban empresarios y sus esposas, miembros de conocidas familias de la ciudad y el regidor recién nombrado responsable de la Comisión de Seguridad Pública del Ayuntamiento.

De acuerdo con la indagatoria, Torres Santillán fue investigado por 18 depósitos hechos en Estados Unidos a su nombre a través de una casa de cambio que no tenía licencia para importar dólares a California. Esas transacciones sumaban casi 650,000 dólares. Por los cargos, el regidor pasó 20 días en prisión y pagó una fianza para salir en libertad.

Once detenidos más por caso regidor y lavado de dinero Por: El Debate Once personas fueron detenidas por el delito de lavado de dinero. El arresto de llevó a cabo en San Diego y todas ellas, al parecer, son de origen mexicano. Los detenidos estarían relacionados con el regidor panista Luis Torres Santillán.

Aunque sus abogados demostraron que el dinero era producto de su negocio de distribución de granos, en julio el regidor se declaró culpable de un delito fiscal, por lo que pagó una multa de 650 dólares. La Fiscalía Federal reclasificó el delito de lavado de dinero a instrumento de una operación fiscal ilegal, por lo que Torres Santillán fue condenado a prestar 20 horas de servicio comunitario, a pagar una multa de 650 dólares y pasar tres años en libertad condicional.

En entrevista con EL UNIVERSAL el presidente municipal de Tijuana, José Manuel Gastelúm, afirmó que el regreso del regidor es su derecho constitucional y no implican acción del Cabildo, “que debe de recibirlo pues fue legítimamente electo”. A pesar de ello el alcalde, también panista, reconoció que no es “políticamente apropiado” su regreso, por lo que adelantó que Torres Santillán no volverá a ocupar la titularidad de la Comisión de Seguridad Pública municipal, “pues tienen una mancha, un documento que ninguno de las otras 16 personas del Cabildo tiene”, expresó.

Durante el último año, Torres Santillán enfrentó un proceso legal en San Diego. Foto: SDP Noticias

“No es personal, es una situación de percepción ciudadana, fue procesado, tuvo una responsabilidad y ahora regresa, eso puede afectar la imagen del ayuntamiento”, explicó. A pesar de ello el regidor integrará Cabildo y votará las decisiones sobre la ciudad, que espera el alcalde, sean en beneficio de la población.