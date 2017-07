Regresan las infracciones a Toluca

Toluca, Estado de México.- Vuelven las infracciones en la capital mexiquense que dio inicio el día lunes 3 de julio, con un total de 60 agentes de Tránsito Municipal, después de que casi un año y medio fuera suspendido esta práctica en todo el Estado de México.

El objetivo de volver a dar inicio con el Reglamento, es para evitar caos vial, riesgos a los peatones y agilizar la fluidez vehicular.

El presidente municipal, Fernando Zamora, retomó el tema después de concluir la entrega de equipamiento a los bomberos de Toluca, esto debido a la gran insistencia de la población.

Vuelven las infracciones a Toluca. Foto: seunonoticias

A las 07:00 horas del lunes 3, reanudaron la aplicación de multas para aquellos automovilistas que violen el Reglamento de Tránsito, y ese día para las 13:30 horas, ya se habían aplicado 150 infracciones por conductores que no respetaron el Reglamento.

Por su parte, el subdirector de Tránsito Teobaldo Váldes Pedraza, comunicó lo siguiente:

"Todo aquel automovilista que transgreda el Reglamento de Tránsito, que viole esta disposición administrativa, estaremos en los mismos términos que nos establece el propio Reglamento de Tránsito, procediendo con su infracción".

Además recalcó que las faltas que más hace los automovilistas son: estacionarse en zonas prohibidas, obstruir rampas para personas con discapacidad, obstruir los pasos peatonales en vialidades, obstruir el ascenso y descenso del transporte público.

Los montos de las multas otorgadas a los automovilistas que incumplen con lo mencionado va desde los 360 a mil 440 pesos, y tienes que ser pagadas directamente a las oficinas de la subdirección de Tránsito municipal.

"No se trata de infraccionar por infraccionar, lo que pedimos es la colaboración de la población para que no incurra en violaciones al Reglamento de Tránsito y en esa medida nosotros no tener que infraccionar", comenta el subdirector de Tránsito.

Fuente: Seunoticias/Impulsoedomex

