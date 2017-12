Renuncia encargada de Ceeav en Michoacán

Morelia, Michoacán.- Selene Vázquez Alatorre, encargada del despacho de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas en el estado de Michoacán, presentó su renuncia con carácter de irrevocable, debido a que, argumentó, el organismo enfrenta una crisis financiera y por consecuencia de personal.

Foto: Quadratín

En el documento dirigido al diputado local Miguel Ángel Villegas Soto, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Vázquez Alatorre acusó que, como un claro ejemplo de la crisis por la que atraviesa la Comisión, de una plantilla de 97 personas que tenía al inicio, ha pasado a 41 trabajadores en tan solo un año.

Lo anterior, explicó, porque en el presupuesto la contratación del personal especializado que fue autorizado en 2016 sólo consideró el pago de seis meses de salarios. Recordó que la CEEAV es un organismo descentralizado no sectorizado con personalidad jurídica y autonomía técnica y de gestión.

Sin embargo, "con ahorros propios alargamos contratos lo más que hemos podido para dar seguimiento a más de tres mil expedientes en los que representamos o acompañamos a víctimas en todo el territorio michoacano", apuntó.

Selene Vázquez Agregó en su carta-renuncia, que ante la decisión de no concederles una ampliación presupuestaria, acordó de manera verbal con la Secretaría de Finanzas la reubicación de abogados y psicólogos que estaban por contrato en las plazas de confianza.

Lo anterior "para garantizar el seguimiento, pero después de una espera de varias semanas se me notificó por escrito que NO cumplirían el acuerdo argumentando que no eran autorizados por la oficina del gobernador", afirmó.

No obstante, señaló, sí recibieron y tramitaron las bajas, para dejar las plazas acéfalas. Relató que aunado a lo anterior, tuvieron que despedir a todo el personal de apoyo administrativo, secretarias, auxiliares contables, informáticos, supervisores y personal encargado del aseo de las oficinas.

Cabe mencionar que la CEEAV no tiene personal sindicalizado o de base, a pesar de que los solicitaron. "No obstante, gran parte de ese personal que oficialmente ya no labora con nosotros, no se ha retirado de las oficinas y ha seguido apoyando a pesar de que no se les puede garantizar la recontratación y el pago, pero se han mostrado solidarios con sus compañeros que han tenido que asumir la doble y triple carga de trabajo y responsabilidad", indicó Vázquez en el documento.

A esta renuncia, se suma la renuncia presentada por Miriam Tinoco Soto, secretaria de Desarrollo Social y Humano, quién denunció que la administración estatal dejó sola a la dependencia y sin liquidez para cumplir con los programas en la materia.

"No estoy de acuerdo con que se le siga incumpliendo a las y los michoacanos y no asumiré esta responsabilidad. Ya que veo que se privilegian otras cosas antes de cumplir con nuestro compromiso como gobierno. Por eso hoy presento mi renuncia con carácter de irrevocable", señaló.

Uno de los temas a los que Miriam Tinoco refirió y con los que no se han cumplido por falta de financiamiento es el de "Beca Futuro", en el que de los 350 millones de pesos que debió aportar el gobierno del estado para el pago de las becas, sólo aportó 51 mdp. De ocho pagos anunciados solo se realizaron dos parciales.

En el caso de "Sí Alimenta", de seis entregas dobles programadas para el 2017, solo se llegó a la 5ª entrega en 29 municipios; es decir, de 1 millón 200 mil pesos programadas para entregar, solo se entregaron 900 mil, esto debido a insuficiencia presupuestaria de 60 mdp.

La @CeeavMich continuará cumpliendo con la obligación establecida en la legislación, de atender a personas que ven truncada su vida al ser víctimas de delito o de violaciones a #DDHH.

expresó la titular @SeleneVazquezA tras informar al personal de su renuncia al cargo. pic.twitter.com/Bsekh7qERL — Comisión de Víctimas (@CeeavMich) 22 de diciembre de 2017

Otro caso es el de "Casa Bienestar", en el que se han entregado hasta el momento 2 mil estufas ecológicas de las 20 mil anunciadas. Aun así, Tinoco Soto destacó que durante el periodo de su gestión en la Secretaría y de acuerdo con la Comisión Nacional para la Evaluación de la Política Social en Michoacán 206 mil personas salieron de la pobreza extrema, y 142 mil superaron la condición de pobreza.

De la misma manera, agregó, 382 mil personas han superado la pobreza alimentaria en lo cual Sedesol jugó un papel muy importante con el programa Si? Alimenta, "sin duda la política pública mejor lograda de la administración actual", presumió. De acuerdo a información de El Universal.