Reos ya no saludarán a la cámara por Facebook Live

Estado de México.- Al darse a conocer que internos del penal de Chiconautla, en Ecatepec, Estado de México, hacían transmisiones desde su celda vía Facebook, las autoridades penitenciarias anunciaron el traslado de los dos internos a las cárceles de Chalco y Tlalnepantla, como una medida para evitar que se siga vulnerando la seguridad.

Además, realizaron un cateo para asegurar los teléfonos celulares mediante los cuales hacían las transmisiones en las redes sociales y mediante las cuales tenían contacto con sus amigos. Las autoridades penitenciarias también abrieron una investigación para determinar quién o quiénes les permitieron el ingreso de los aparatos que no están permitidos.

Se identificó al joven que realizó la transmisión y que presentó a todos sus compañeros de celda como Francisco Javier Salamanca , mientras que el otro interno responde al nombre de Luis Donatelo Bobadilla Coss.

Este último fue sentenciado por el delito de homicidio, incluso su compañero de celda lo presenta en la misma transmisión y asegura que mató a su padrastro, incluso menciona en tono de juego que lo hizo “porque lo amaba y no sabía cómo decírselo”. Francisco Javier es procesado por el delito de robo y ahora está en el penal de Chalco

Ayer, EL UNIVERSAL dio a conocer que dichos internos utilizaron sus celdas como estudios de grabación y cómo se comunicaban con sus familiares y amigos a través de este medio, incluso en las transmisiones mostraron que contaban con ciertos privilegios como el tener una televisión y otros objetos que no están permitidos en la cárcel.

A raíz de ello las autoridades penitenciarias realizaron ayer un operativo de seguridad para incautarles los teléfonos, así como los demás aparatos que se encontraban al interior e iniciaron los procedimientos en el área de gobierno para solicitar su traslado a otros centros de reclusión que se encuentran en la entidad mexiquense.

Esta es una de las medidas que implementó la nueva administración con el objetivo de mantener el control en las cárceles de la entidad, para también evitar los grupos de poder y el cogobierno que se enquistó desde hacia varias administraciones.

En la transmisión del pasado 13 de noviembre, Francisco Javier adelantaba que estaba a punto de dejar la cárcel, situación que se complicará ahora con este hecho.

Incluso hizo un llamado a sus amigos que se encuentran en libertad, a que si andaban en malos pasos se cuidaran de que no fueran a ser detenidos por la policía.

“Ya me aburrí del face, pero pueden ver que sigo siendo el mismo. Ustedes disfruten su libertad porque a lo mejor aquí los podría estar viendo y no me gustaría”, comentó en una de las transmisiones que realizó.