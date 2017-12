Rescatan a hermano de Ricardo Ahued

Xalapa, Veracruz.- Gerardo Ahued Bardahuil fue liberado, después de haber sido secuestrado el pasado viernes 22 de diciembre de este año. Por lo que Ricardo Ahued apareció en una conferencia de prensa para hablar de los hechos.

Primeramente Ricardo, agradeció a los de medios de comunicación, autoridades estatales y federales por su apoyo en la liberación de su hermano. Debido a que se está realizando una investigación por parte de las autoridades, juzgó que lo mejor era omitir algunas respuestas y así no dificultar la investigación.

"Quisiéramos omitir algunos datos por cuestión que tiene que ver con el caso. Esto termina ahorita, pero seguramente tiene una secuela, va a haber, hay cosas que tienen que cuidarse, hay riesgos también, omito esa parte, por favor".

A pesar de las limitaciones que presenta lo anterior, si destacó que su hermano Gerardo Ahued fue rescatado la noche de ayer sábado, por elementos oficiales, ya que no hubo un acuerdo entre los secuestradores. Por lo que se llegó a la necesidad de desplegar un operativo para evitar una tragedia aún más grave.

Ricardo Ahued comentó que el secuestro se debió a razones económicas y no políticas, como se podría creer.

"Mi hermano no tiene dinero, es un hombre bueno, es una gran persona, es un médico que inclusive regala sus consultas, vive en casa rentada, yo creo que le hace daño su hermano (refiriéndose a si mismo), en cuestión, no fue cuestión política, sería muy obsceno que yo pensara que después de lo que vivimos, se pudiera ligar esto a la cuestión política"

Agradeció el apoyo de la sociedad civil, a la gente que pretendía organizar una marcha, al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, al secretario de gobierno, al fiscal general y al secretario de seguridad pública.

Explica también que después de los intensos momentos que han vivido en este fin de semana, siente que puede comprender más el dolor y la desesperación por la que pasan las miles de familias de desaparecidos. Además añadió que por el evento pasado no planeo mudarse de estado:

"Aquí vivimos, aquí tenemos familia y no nos vamos a rajar. Hay mucha gente que sufre lo mismo de nosotros y créanme que hoy más que nunca nuestra familia va a ser sensible a los que buscan desaparecidos, a quienes no tuvieron la suerte que tuvimos nosotros"

"Nos quedamos en Veracruz, venimos a vivir y a morir aquí... No nos vamos a rajar":Ricardo Ahued, tras la liberación de su hermano pic.twitter.com/F9QInBzCoG — veracruzenred (@veracruzenred) 24 de diciembre de 2017

Terminó comentando que no guardaba rencores, deseándole a Dios que logré encaminar la vida de estas personas.